Enterraron 700.000 cartuchos de videojuegos en el desierto como basura: 30 años después valen millones

El resultado fue un videojuego que recibió duras críticas por sus problemas de jugabilidad y sus numerosos errores. Atari había fabricado más de cuatro millones de cartuchos, confiando en que el éxito de la película impulsaría las ventas. Sin embargo, una gran cantidad de copias fueron devueltas por las tiendas y los consumidores, dejando a la compañía con enormes excedentes que consideraba como basura.

De basura enterrada en el desierto a valer miles de dólares

El supuesto entierro en el desierto permaneció durante años envuelto en dudas. Finalmente, en abril de 2014, un equipo de documentalistas financiado por Xbox Entertainment Studios obtuvo los permisos necesarios para realizar una excavación arqueológica en el vertedero de Alamogordo.

Ante la mirada de cientos de fanáticos y medios de comunicación, las excavadoras comenzaron a remover la tierra y encontraron miles de cartuchos aplastados, pero todavía reconocibles. Entre ellos había copias de E.T. the Extra-Terrestrial, Pac-Man, Centipede y Space Invaders.

El hallazgo convirtió una historia que durante décadas había parecido una leyenda urbana en una de las excavaciones más famosas de la industria del entretenimiento. Una parte de los cartuchos recuperados fue posteriormente subastada en eBay y recaudó más de 100.000 dólares, destinados a causas benéficas y museos locales. Otros ejemplares fueron conservados como piezas históricas en museos y colecciones dedicadas a la historia de los videojuegos.