Oasis de niebla inunda el desierto de Chile dando vida a plantas únicas

En uno de los desiertos más secos del planeta ocurre un fenómeno donde, cada año, algunas zonas cubiertas de arena y roca se transforman en jardines llenos de flores. A lo largo de la costa del Pacífico entre Perú y Chile, las lomas y los llamados oasis de niebla aparecen como pequeñas islas de vida en medio de un territorio considerado hiperárido.
Estos ecosistemas dependen casi por completo de un elemento escaso en el desierto. Se trata de la niebla marina. La combinación entre las corrientes oceánicas, los vientos, la cercanía de los Andes y los cambios climáticos determina cuándo y dónde la vegetación puede crecer. Por eso, una mínima alteración en estas condiciones puede modificar la extensión de las áreas verdes.
Oasis de niebla: el fenómeno único del desierto chileno que desafía la aridez
La existencia de estos oasis de niebla depende estrictamente de la geografía. Requieren de forma obligatoria la presencia de lomas, cerros o cordilleras costeras. El fenómeno ocurre cuando la camanchaca, una densa nube que viaja a baja altura desde el océano, se adentra en el continente. Si la costa fuese una llanura plana, la niebla pasaría de largo sin dejar rastro hídrico
Un equipo de científicos de Reino Unido y Perú logró revelar una dimensión desconocida de este fenómeno en pleno desierto. Mediante nuevas técnicas de análisis, los investigadores determinaron que las lomas ocupan más de 17.000 kilómetros cuadrados, una superficie cuatro veces mayor a la estimada anteriormente y equivalente a unas diez veces el tamaño de Londres.
Oasis de niebla revelan biodiversidad única ante el cambio climático
El estudio también permitió identificar que estos oasis son refugios de una enorme diversidad biológica. Muchas de las especies vegetales encontradas son endémicas y algunas cuentan con pocos registros científicos, lo que convierte a estas zonas en laboratorios naturales para estudiar la adaptación de la vida en condiciones extremas.
Según los investigadores, las lomas funcionan como un indicador climático único. Mientras en otros ecosistemas los cambios pueden tardar décadas en hacerse visibles, estos paisajes responden en semanas o meses a las variaciones de temperatura del océano y los niveles de humedad.
El cinturón de oasis de niebla se extiende por más de 3.000 kilómetros desde la península de Illescas, en Perú, hasta áreas protegidas del norte de Chile. Su mayor actividad ocurre entre agosto y septiembre, aunque en algunos años la floración puede prolongarse hasta diciembre.
Para los científicos, comprender estos ecosistemas es clave frente al cambio climático. Las lomas muestran cómo pequeños cambios en el océano pueden transformar rápidamente la vida en tierra firme. En medio de uno de los lugares más inhóspitos del mundo, estos oasis se convierten en una señal visible de lo que ocurre con el planeta.
En pocas palabras
- Oasis de niebla: Fenómeno en el desierto chileno que transforma zonas áridas en jardines florecientes anualmente.
- Biodiversidad única: Estos oasis albergan especies vegetales endémicas y son indicadores climáticos sensibles.
- Respuesta al cambio climático: Los oasis de niebla muestran cómo las variaciones oceánicas impactan rápidamente la vida terrestre.