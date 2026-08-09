Oasis de niebla inunda el desierto de Chile dando vida a plantas únicas

Un equipo de científicos de Reino Unido y Perú logró revelar una dimensión desconocida de este fenómeno en pleno desierto. Mediante nuevas técnicas de análisis, los investigadores determinaron que las lomas ocupan más de 17.000 kilómetros cuadrados, una superficie cuatro veces mayor a la estimada anteriormente y equivalente a unas diez veces el tamaño de Londres.

Oasis de niebla revelan biodiversidad única ante el cambio climático

El estudio también permitió identificar que estos oasis son refugios de una enorme diversidad biológica. Muchas de las especies vegetales encontradas son endémicas y algunas cuentan con pocos registros científicos, lo que convierte a estas zonas en laboratorios naturales para estudiar la adaptación de la vida en condiciones extremas.

Según los investigadores, las lomas funcionan como un indicador climático único. Mientras en otros ecosistemas los cambios pueden tardar décadas en hacerse visibles, estos paisajes responden en semanas o meses a las variaciones de temperatura del océano y los niveles de humedad.

El cinturón de oasis de niebla se extiende por más de 3.000 kilómetros desde la península de Illescas, en Perú, hasta áreas protegidas del norte de Chile. Su mayor actividad ocurre entre agosto y septiembre, aunque en algunos años la floración puede prolongarse hasta diciembre.

Para los científicos, comprender estos ecosistemas es clave frente al cambio climático. Las lomas muestran cómo pequeños cambios en el océano pueden transformar rápidamente la vida en tierra firme. En medio de uno de los lugares más inhóspitos del mundo, estos oasis se convierten en una señal visible de lo que ocurre con el planeta.