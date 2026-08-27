En el centro de Shanghai, Wei Xiang Zhai, un pequeño restaurante de apenas 37 metros cuadrados y con solo 11 mesas, está lleno de clientes todos los días. Lo que atrae a las multitudes, que se apiñan unas junto a otras, es un tazón de fideos de u$s 2 mezclados con pasta de sésamo.
SpiderMan atrae a los comensales a la red gastronómica de Shanghai
Tom Holland y Zendaya convierten los fideos con pasta de sésamo en un éxito mundial
El restaurante, que tiene casi un siglo de historia, recientemente pasó a estar en el centro de la atención mundial gracias a Tom Holland y Zendaya. Durante su viaje de tres días a Shanghai a fines de julio para promocionar su nueva película SpiderMan: Brand New Day, la pareja de Hollywood visitó dos veces el pequeño restaurante para probar sus famosos fideos con pasta de sésamo y elogió mucho el plato en entrevistas. Apodado “los fideos de SpiderMan”, el plato rápidamente se volvió viral y en las filas de espera ahora hay cada vez más extranjeros.
El secreto detrás del atractivo perdurable de los fideos es que la receta se mantiene sin cambios.
La pasta de sésamo característica es una combinación perfectamente equilibrada de maní y sésamo, que deja un delicado sabor dulce en el paladar. Los propios fideos se elaboran con harina rica en agentes alcalinos, lo que les da una textura elástica y un intenso aroma a trigo.
Alyona Semchuk, una visitante rusa, descubrió Wei Xiang Zhai por casualidad en Instagram. “Me encanta la gastronomía de Shanghai”, afirmó. “Los fideos con esta salsa de maní son increíbles”.
Más allá de este sencillo restaurante de fideos, cada vez más establecimientos gastronómicos de Shanghai están cautivando a turistas de todo el mundo.
Wu You Xian, un restaurante especializado en xiaolongbao (dumplings rellenos de sopa) y famoso por sus dumplings con huevas de cangrejo, elevó el nivel en 2025 al convertirse en el primero de su tipo en Shanghai en obtener una estrella Michelin.
Su fundadora, Chen Lina, señaló que el interés internacional aumentó considerablemente después de que el restaurante conservara la estrella este año. Actualmente, el 80% de los clientes diarios de Wu You Xian son extranjeros.
Por HE QI.
En pocas palabras
- Famosos en Shanghai: Tom Holland y Zendaya promocionaron Spider-Man en un restaurante viral de fideos.
- Éxito viral: el plato de fideos con pasta de sésamo se hizo mundialmente famoso tras la visita de los actores.
- Gastronomía local: otros restaurantes como Wu You Xian también atraen turistas con platos tradicionales y estrellas Michelin.