SpiderMan atrae a los comensales a la red gastronómica de Shanghai

La pasta de sésamo característica es una combinación perfectamente equilibrada de maní y sésamo, que deja un delicado sabor dulce en el paladar. Los propios fideos se elaboran con harina rica en agentes alcalinos, lo que les da una textura elástica y un intenso aroma a trigo.

Alyona Semchuk, una visitante rusa, descubrió Wei Xiang Zhai por casualidad en Instagram. “Me encanta la gastronomía de Shanghai”, afirmó. “Los fideos con esta salsa de maní son increíbles”.

Más allá de este sencillo restaurante de fideos, cada vez más establecimientos gastronómicos de Shanghai están cautivando a turistas de todo el mundo.

Wu You Xian, un restaurante especializado en xiaolongbao (dumplings rellenos de sopa) y famoso por sus dumplings con huevas de cangrejo, elevó el nivel en 2025 al convertirse en el primero de su tipo en Shanghai en obtener una estrella Michelin.

Su fundadora, Chen Lina, señaló que el interés internacional aumentó considerablemente después de que el restaurante conservara la estrella este año. Actualmente, el 80% de los clientes diarios de Wu You Xian son extranjeros.

Por HE QI.