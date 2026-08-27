De pie en la entrada de su casa, junto a un carrito de golf eléctrico recién entregado, un bloguero estadounidense de Texas compartió su entusiasmo en una publicación en las redes sociales.
Carritos de golf eléctricos, una nueva forma de movilidad
Ya no se utilizan para ir de un hoyo a otro, sino para hacer la compra o moverse por el vecindario
“He estado recorriendo el vecindario y haciendo entrevistas. Tiene cuatro asientos, dos portavasos, un baúl espacioso, cargadores... Es súper fácil de conducir y muy amplio. Lo voy a usar todos los días. ¿Qué tan genial es esto? Estoy obsesionado con el sistema de sonido”, publicó el bloguero. Debajo de su publicación, los comentarios iban desde “Todos necesitamos un carrito de golf” hasta “Esto está a otro nivel”.
Estos carritos de golf también están ganando popularidad entre los jubilados de Florida, que los utilizan para hacer las compras; las familias de Escocia, que los usan para llevar y recoger a sus hijos de la escuela; y los complejos turísticos de Italia, que están reemplazando sus autobuses de traslado por estos vehículos eléctricos fabricados en China.
Además de los campos de golf, las comunidades de jubilados, los complejos residenciales, los campus universitarios y las pequeñas ciudades se están convirtiendo cada vez más en lugares donde es habitual ver a personas desplazándose por su cuenta en carritos de golf eléctricos.
Detrás de esta tendencia, los fabricantes chinos están aprovechando el auge y transformando los sencillos carritos en una nueva forma de movilidad.
“La demanda internacional de medios de transporte ecológicos, prácticos y de bajo costo está aumentando rápidamente”, señaló Cao He, consultor de la industria automotriz, citado por China Automotive News.
“Los vehículos eléctricos chinos de baja velocidad, con sus diseños innovadores, calidad y excelente relación costo-beneficio, generan una situación beneficiosa para todos”, agregó.
Con el respaldo de la extensa cadena de suministro de vehículos eléctricos del país, los fabricantes chinos optimizaron estos vehículos y ampliaron rápidamente sus exportaciones.
Por WANG ZHUOQIONG.
En pocas palabras
- Carritos de golf: ya no son solo para deportes, sino una alternativa de movilidad vecinal y de compras.
- Fabricantes chinos: lideran el auge de estos vehículos eléctricos de baja velocidad y bajo costo.
- Demanda creciente: impulsada por la búsqueda global de transporte ecológico, práctico y accesible.