Carritos de golf eléctricos, una nueva forma de movilidad

Además de los campos de golf, las comunidades de jubilados, los complejos residenciales, los campus universitarios y las pequeñas ciudades se están convirtiendo cada vez más en lugares donde es habitual ver a personas desplazándose por su cuenta en carritos de golf eléctricos.

Detrás de esta tendencia, los fabricantes chinos están aprovechando el auge y transformando los sencillos carritos en una nueva forma de movilidad.

“La demanda internacional de medios de transporte ecológicos, prácticos y de bajo costo está aumentando rápidamente”, señaló Cao He, consultor de la industria automotriz, citado por China Automotive News.

“Los vehículos eléctricos chinos de baja velocidad, con sus diseños innovadores, calidad y excelente relación costo-beneficio, generan una situación beneficiosa para todos”, agregó.

Con el respaldo de la extensa cadena de suministro de vehículos eléctricos del país, los fabricantes chinos optimizaron estos vehículos y ampliaron rápidamente sus exportaciones.

Por WANG ZHUOQIONG.