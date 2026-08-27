"Oportunidad China 2.0" llama a las puertas de la economía mundial

La “Oportunidad China 1.0” estuvo asociada principalmente con el surgimiento de China como un mercado de rápido crecimiento y la “fábrica del mundo”, señaló Liu Tiezhi, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado.

La versión 2.0, explicó, está tomando forma en un mercado más maduro y basado en normas, donde la enorme demanda interna de China está generando nuevas oportunidades desde el lado de la demanda y su altamente eficiente sistema industrial está abriendo nuevas posibilidades desde el lado de la oferta.

“La ‘Oportunidad China 2.0" también consiste en fomentar un flujo bidireccional de recursos y factores mediante una apertura de mayor nivel”, afirmó Liu, quien agregó que una cooperación más profunda para el desarrollo podría dotar a los países de más recursos y capacidades para reducir las brechas de desarrollo.

Un pilar fundamental de la “Oportunidad China 2.0” es la resiliencia y las perspectivas de crecimiento sostenido de la segunda economía más grande del mundo, que están brindando mayor certidumbre a las empresas globales y reforzando la confianza en las inversiones y el desarrollo a largo plazo en un contexto externo cada vez más volátil.

La economía china creció un 4,7% interanual durante el primer semestre de 2026, y el PBI alcanzó los 69,57 billones de yuanes (u$s 10,28 billones), manteniéndose en camino de cumplir el objetivo de crecimiento anual del Gobierno, de entre el 4,5% y el 5%, según datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) a mediados de julio.

“El desempeño de la economía china se mantuvo dentro de un rango adecuado durante el primer semestre, mientras que los nuevos motores de crecimiento cobraron impulso”, afirmó Mao Shengyong, subdirector del BNE.

Willie Tan, director ejecutivo de Skechers para China, Corea del Sur y el Sudeste Asiático, señaló que China ha demostrado una fuerte resiliencia estructural en un contexto mundial complejo, mientras que la calidad de su crecimiento siguió mejorando.

“El enorme mercado de China, sus cadenas de suministro bien desarrolladas y la constante mejora de su entorno empresarial están generando beneficios concretos para las empresas globales”, agregó Tan.

Rogier Janssens, presidente de Merck China, señaló que las últimas cifras del primer semestre coincidían con lo que había observado sobre el terreno: un sólido impulso de la manufactura de alta gama y un comercio resiliente de productos de alto valor agregado, tendencias que apuntan al surgimiento de la “Oportunidad China 2.0”.

Los avances tecnológicos y la modernización industrial de China están generando cada vez más beneficios derivados de la innovación para las empresas globales, a medida que un número creciente de compañías extranjeras establece centros de investigación y desarrollo y se integra más profundamente en los ecosistemas de innovación e industriales del país, pasando de la “fabricación en China” a la “innovación en China”.

Por ZHANG CHENXU, ZHONG NAN y ZHOU LANXU.