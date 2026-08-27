Un arcoíris impreso en las montañas

El paisaje fue reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO en 2020. Elegido por CNN como uno de los “24 paisajes más inusuales del mundo” en 2025, el parque es famoso por su despliegue de colores, casi de otro mundo.

El nombre chino del paisaje, danxia, significa literalmente “nubes rosadas”. Evoca los colores del cielo al atardecer. El término, que apareció por primera vez en un antiguo poema, fue adoptado posteriormente por los geólogos chinos para describir estas coloridas formaciones, evocando la imagen de los cielos derramándose sobre la Tierra.

En las redes sociales, un hashtag cuya traducción aproximada es “El lienzo de la naturaleza” ha visto a visitantes de toda China y de otros países publicar sus propias pruebas, sin editar, de lo que contemplaron.

Debajo de la superficie multicolor se esconde una epopeya geológica: las gruesas capas de arenisca y depósitos minerales formados en una época en la que los dinosaurios todavía recorrían la Tierra fueron elevadas por fuerzas tectónicas durante millones de años y luego esculpidas por el viento y la lluvia.

En el parque pueden encontrarse unos 35 colores distintos, cada uno de ellos una página del propio diario de la Tierra: cuentan la historia de una estación seca, una inundación, un mar poco profundo; son el registro de un antiguo sistema climático.

El parque, que abarca unos 1.290 kilómetros cuadrados, también se extiende por antiguos caminos de la Ruta de la Seda. Zhangye, conocida en la antigüedad como Ganzhou, era un oasis fundamental en el Corredor de Hexi, donde comerciantes de Persia, Sogdiana y el Mediterráneo descansaban sus camellos e intercambiaban seda por especias. Siglos más tarde, el comerciante veneciano Marco Polo permaneció aquí y describió una ciudad adornada con templos y monasterios.

Hoy, los viajeros recorren nuevamente su ruta en autobuses turísticos. Aun así, la capacidad del paisaje para sorprenderlos permanece intacta.

Mao Guodong, un viajero radicado en México que regresó a China para realizar un viaje de dos meses y explorar sus maravillas naturales, quedó deslumbrado.

“El paisaje es impresionante. Es verdaderamente una de las obras maestras de la naturaleza”, afirmó. Comprender cómo las fuerzas geológicas dieron forma al terreno convirtió una parada turística en el punto culminante de todo su viaje.

Chloe Choo, una visitante de Singapur, describió el paisaje como “absolutamente impresionante”.

“Me costaba creer que estas rocas coloridas se hubieran formado completamente por la naturaleza”, afirmó. “Los colores vibrantes y las capas rectas parecen como si la propia Tierra se hubiera pintado a sí misma”.

Según el clima, la estación del año y el ángulo del sol, las vistas cambian constantemente, lo que convierte al parque en un paraíso para los fotógrafos. Tras las lluvias, las colinas brillan como si fueran piedras preciosas. Al amanecer y al atardecer, se tiñen de rojo como si estuvieran iluminadas por dentro.

Por HU YUMENG y MA JINGNA.