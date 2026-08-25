Inicio Videos Spiderman 25 de agosto de 2026 - 09:17 Los gestos virales y llenos de amor del Spiderman mendocino En redes sociales el video del Spiderman mendocino se volvió viral por sus gestos de amor cuando era filmado arriba de su patineta. Por Diario UNO [email protected] Agregar Diario UNO en Videos mas vistos Fotos y videos Lo que no se vio de la estancia perdida en Mendoza que magnates eligieron para escapar del caos Por Analía Doña Pronóstico El Servicio Meteorológico Nacional adelantó lluvia, viento zonda y un frente frío para Mendoza Por Daniel Calivares Señales ¿Por qué algunos autos tienen una calcomanía roja y amarilla y qué significa? Por Isabella Brosio Ley de arbolado Los municipios tendrán mayor control y aclararon que "el frentista no es dueño del árbol" Por Paula Alonso Más sobre Videos Videos Prepararon el omelette más grande del país: usaron 10.000 huevos Videos Investigación por la muerte en un geriátrico clandestino: demoras en avisar a la familia y el médico que no se enteró Videos Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn en un partido clave para ponerse al día en la Primera Nacional Spiderman