El lunes 28 de septiembre la mayoría de los comercios de Mendoza estarán cerrados, entre ellos supermercados mayoristas, minoristas, almacenes y locales de shoppings y malls. La razón es el festejo del Día del Empleado de Comercio (que en realidad es el 26 de septiembre, pero se pasó para dos días después).
¡Atención!
Lunes 28 de septiembre: los comercios que estarán cerrados en Mendoza
El Centro Empleados de Comercio de Mendoza anunció que el lunes 28 de septiembre no abrirán sus puertas varios locales de ventas por el Día del Empleado de Comercio, entre ellos supermercados y negocios de los shoppings
¿Qué negocios estarán cerrados?
Almacenes, supermercados mayoristas y minoristas no abrirán. También estarán cerrados los comercios de los shoppings y malls de Mendoza como los de las zonas céntricas de la provincia.
¿Qué negocios estarán abiertos?
Aquellos que sean atendidos por sus propios dueños, sin empleados de comercio. También los cines, bancos, bares, cafés y restoranes, ya que no están bajo el convenio de empleados de comercio.