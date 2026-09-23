Lunes 28 de septiembre: los comercios que estarán cerrados en Mendoza

¿Qué negocios estarán cerrados?

Almacenes, supermercados mayoristas y minoristas no abrirán. También estarán cerrados los comercios de los shoppings y malls de Mendoza como los de las zonas céntricas de la provincia.

¿Qué negocios estarán abiertos?

Aquellos que sean atendidos por sus propios dueños, sin empleados de comercio. También los cines, bancos, bares, cafés y restoranes, ya que no están bajo el convenio de empleados de comercio.