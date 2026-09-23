El tema Malvinas sigue instalado en la opinión pública Argentina. Desde el inolvidable 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y la aparición de la famosa bandera, el asunto Islas Malvinas regresó de lleno a la agenda política y diplomática. Hoy, con el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, el tema creció.
Malvinas: las 6 claves de la embestida de Javier Milei ante la ONU
El gobierno argentino dijo presente en la Asamblea General de la ONU con el tema Malvinas en el centro de la escena
En ese sentido, los argumentos principales que exhibe Argentina ante la Asamblea General de la ONU, son: Resolución 2065 en la que Argentina sostiene que la ONU reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido y llamó a ambos países a negociar una solución pacífica y definitiva. Además, en cuanto a la autodeterminación de los isleños, la posición argentina considera que Malvinas es un territorio colonizado y no un pueblo colonizado, debido a la expulsión de las autoridades y población argentinas en 1833 y su reemplazo por población británica. Por eso, rechaza que un referéndum de los isleños pueda definir la soberanía.
En tanto, también entra en juego la Integridad territorial: Argentina sostiene que la ocupación británica afectó su integridad territorial y que las islas forman parte de los territorios heredados de España tras la independencia. A eso se le suma la explotación de recursos naturales: Argentina cuestiona las licencias británicas para explotar recursos pesqueros e hidrocarburíferos, al considerar que constituyen actos unilaterales mientras la disputa de soberanía permanece sin resolver. Y la Militarización de Malvinas: Argentina rechaza la presencia militar británica en las islas y sostiene que el despliegue de tropas y armamento resulta incompatible con el carácter pacífico que debería tener la región.
Por otra parte, los Derechos de los habitantes: la postura argentina diferencia entre los intereses y los deseos políticos de los isleños. Sostiene que deben respetarse su modo de vida y sus derechos civiles y de propiedad, pero que esos derechos no determinan la soberanía territorial.