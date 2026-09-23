Malvinas: las 6 claves de la embestida de Javier Milei ante la ONU

En ese sentido, los argumentos principales que exhibe Argentina ante la Asamblea General de la ONU, son: Resolución 2065 en la que Argentina sostiene que la ONU reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido y llamó a ambos países a negociar una solución pacífica y definitiva. Además, en cuanto a la autodeterminación de los isleños, la posición argentina considera que Malvinas es un territorio colonizado y no un pueblo colonizado, debido a la expulsión de las autoridades y población argentinas en 1833 y su reemplazo por población británica. Por eso, rechaza que un referéndum de los isleños pueda definir la soberanía.

En tanto, también entra en juego la Integridad territorial: Argentina sostiene que la ocupación británica afectó su integridad territorial y que las islas forman parte de los territorios heredados de España tras la independencia. A eso se le suma la explotación de recursos naturales: Argentina cuestiona las licencias británicas para explotar recursos pesqueros e hidrocarburíferos, al considerar que constituyen actos unilaterales mientras la disputa de soberanía permanece sin resolver. Y la Militarización de Malvinas: Argentina rechaza la presencia militar británica en las islas y sostiene que el despliegue de tropas y armamento resulta incompatible con el carácter pacífico que debería tener la región.