Malvinas: la Argentina le respondió al Reino Unido y exigió el diálogo

Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Argentina sigue reclamando la usurpación británica.

El reclamo por los recursos en las islas Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores centró gran parte de su alocución en remarcar la ilicitud de las exploraciones petroleras impulsadas por firmas anglo-israelíes en la zona archipelágica. De esta forma, solicitó de manera inmediata el fin de las actividades extractivas que avanzan en la cuenca norte de las islas Malvinas de manera inconclusa.

Quirno invocó además la vigencia de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes en conflicto a no adoptar modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa se mantenga abierta. En esa línea, el representante argentino aseguró que el Estado nacional mantendrá su vía pacífica de resolución mediante el multilateralismo y el cumplimiento estricto del derecho internacional.

El llamado a retomar las negociaciones por las islas Malvinas

Frente a la delegación del país europeo, el funcionario reiteró la constante predisposición de la República Argentina para reanudar el diálogo diplomático directo entre ambas naciones. Recordó a su vez que el Comité Especial de Descolonización respaldó este año, una vez más, la posición que alienta la resolución pacífica y definitiva de la controversia.

Para concluir su intervención ante los representantes de los Estados miembros, el canciller remarcó el respaldo legal e histórico que sostiene el reclamo argentino. Quino cerró la presentación afirmando que los títulos sobre los territorios australes y las islas Malvinas resultan innegables y permanecen plenamente vigentes en la actualidad para toda la comunidad internacional.