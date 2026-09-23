Malvinas: la Argentina le respondió al Reino Unido y exigió el diálogo

El canciller Pablo Quirno le respondió formalmente al primer ministro británico Andy Burnham durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su discurso, el funcionario exigió el cese de las actividades unilaterales en el Atlántico Sur y ratificó la vocación argentina de negociar por la soberanía de Malvinas.
La respuesta argentina por las islas Malvinas en la ONU
La intervención diplomática de la delegación nacional se produjo luego de que el mandatario británico afirmara que el Reino Unido defendería la soberanía de los territorios británicos de ultramar frente a cualquier desafío. Ante ese planteo, la diplomacia argentina solicitó hacer uso del derecho a réplica en la sala de la Asamblea General para sentar la postura oficial del país.
Durante la exposición, Quirno remarcó que las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes integran el territorio argentino. Asimismo, sostuvo que la ocupación británica instaurada desde 1833 mediante el desplazamiento de las autoridades locales quebrantó la integridad territorial de la nación.
El reclamo por los recursos en las islas Malvinas
El ministro de Relaciones Exteriores centró gran parte de su alocución en remarcar la ilicitud de las exploraciones petroleras impulsadas por firmas anglo-israelíes en la zona archipelágica. De esta forma, solicitó de manera inmediata el fin de las actividades extractivas que avanzan en la cuenca norte de las islas Malvinas de manera inconclusa.
Quirno invocó además la vigencia de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes en conflicto a no adoptar modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa se mantenga abierta. En esa línea, el representante argentino aseguró que el Estado nacional mantendrá su vía pacífica de resolución mediante el multilateralismo y el cumplimiento estricto del derecho internacional.
El llamado a retomar las negociaciones por las islas Malvinas
Frente a la delegación del país europeo, el funcionario reiteró la constante predisposición de la República Argentina para reanudar el diálogo diplomático directo entre ambas naciones. Recordó a su vez que el Comité Especial de Descolonización respaldó este año, una vez más, la posición que alienta la resolución pacífica y definitiva de la controversia.
Para concluir su intervención ante los representantes de los Estados miembros, el canciller remarcó el respaldo legal e histórico que sostiene el reclamo argentino. Quino cerró la presentación afirmando que los títulos sobre los territorios australes y las islas Malvinas resultan innegables y permanecen plenamente vigentes en la actualidad para toda la comunidad internacional.
En pocas palabras
- Argentina respondió al Reino Unido ante la ONU: el canciller Pablo Quirno exigió el cese de la explotación ilegal de recursos en las islas Malvinas y ratificó la vocación de diálogo.
- Reclamo por soberanía y recursos: Quirno remarcó que las islas Malvinas integran territorio argentino y solicitó el fin de las exploraciones petroleras impulsadas por firmas anglo-israelíes.
- Vía diplomática y legal: Argentina reafirmó su predisposición para reanudar el diálogo y sostuvo que los títulos sobre las islas Malvinas son innegables y vigentes.