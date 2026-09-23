Daniel Orozco y Janina Ortiz pidieron ser declarados culpables en el caso de corrupción

La negociación quedará abierta por la inhabilitación para ejercer cargos públicos y las multas.

Janina Ortiz, esposa de Daniel Orozco, ex funcionaria y legisladora demarchista suspendida.

Sería a cambio de penas de prisión en suspenso, ya que en caso de ser juzgados en un proceso tradicional deberían cumplir prisión efectiva. Aún no está definida la suerte procesal de ambos.

Daniel Orozco y los argumentos para declararse culpables

La defensa técnica de Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras (2015-2023) y de Janina Ortiz, la esposa, suspendida legisladora y ex funcionaria municipal, presentó la propuesta de juicio abreviado bajo el argumento de que la causa penal sea resuelta lo antes posible sin que la Justicia deba invertir en un juicio oral y público muy costoso y de larga duración por la cantidad de audiencias y de testigos que deben comparecer.

Más allá de esos argumentos, saben Orozco y Ortiz que en caso de ser aceptada la propuesta de declararse culpables en juicio abreviado por el caso de las cooperativas fantasma de Las Heras y la causa por amenazas que a ella la tiene como imputada, les representará un beneficio: serán condenados a penas de prisión en suspenso y seguirán en libertad y no irán a la cárcel, como podría suceder al final de un juicio tradicional.

Daniel Orozco y Janina Ortiz pidieron ser condenados y seguir libres

El ex intendente Daniel Orozco ofreció declararse culpable en el caso de peculado por el uso de $35 millones de Las Heras destinados a las cooperativas truchas bajo la siguiente condición:

. Ser condenado a una pena de 2 años de prisión en suspenso (en libertad) por lo cual, en caso de ser aceptada la propuesta, no iría a la cárcel

Janina Ortiz, bajo proceso penal por los casos de peculado y amenazas, puso la siguiente condición:

. Ser condenada a 3 años de prisión en suspenso (en libertad) siempre y cuando la declaración de culpabilidad sea aceptada por la Fiscalía y legitimada por un Tribunal Penal Colegiado

Cómo sigue el proceso a Daniel Orozco y Janina Ortiz

Daniel Orozco y Janina Ortiz ofrecieron declararse culpables en juicio abreviado por los delitos de peculado y amenazas (en el caso de ella) a cambio de penas de prisión que podrían cumplir en libertad.

La propuesta fue presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos justo cuando la jueza penal Dolores Ramón confirmó que ambos deben ser juzgados en un debate oral y público, en la cual arriesgaban penas de prisión efectiva de hasta 10 años.

La iniciativa de declararse culpables y las condiciones -condenas a prisión en suspenso y libertad ambulatoria- deben ser analizadas por la Fiscalía y puestas a disposición de los querellantes. No necesariamente debe ser aceptada.

En caso de que así sea, será puesta a consideración de un Tribunal Penal Colegiado, que validará los términos finales del acuerdo entre Daniel Orozco y Janina Ortiz con la Fiscalía investigadora del caso de peculado en perjuicio de la comuna de Las Heras.