Donald Trump respaldó otra vez a Javier Milei al decir que "en Argentina ganamos dos veces"

Donald Trump escucha con atención a Javier Milei.

La alegría de Donald Trump por los triunfos de Javier Milei

"Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces. Estamos ganando mucho", afirmó el mandatario norteamericano al referirse a los triunfos electorales del espacio libertario en el país.

A diferencia de los primeros trascendidos, ambos jefes de Estado mantuvieron un cruce personal y se tomaron una fotografía institucional conjunta en la Casa Blanca, acompañados por funcionarios clave de ambas comitivas.

Durante su intervención ante el foro regional, Javier Milei ratificó la alineación geopolítica del país con Washington y enfatizó la importancia de consolidar la soberanía territorial ante amenazas transnacionales. El presidente argentino sostuvo que la cooperación mutua es clave para enfrentar "los desafíos relativos al mundo de hoy y de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida".

En la comitiva argentina, que incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno, calificaron las conversaciones e intercambios con los funcionarios estadounidenses como altamente "positivos y productivos" para los intereses nacionales.

Javier Milei recibió el Premio Ohev Yisrael y brindó un discurso en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Foto: Oficina del Presidente

Un acuerdo económico de U$S6.000 millones

Más allá de los gestos diplomáticos, la cumbre dejó un avance concreto en el plano comercial y energético. Argentina y los Estados Unidos sellaron un acuerdo bilateral marco de inversiones para obras de infraestructura, orientado a canalizar capitales en sectores estratégicos.

El primer tramo del entendimiento contempla un desembolso estimado en U$S6.000 millones enfocado en el proyecto exportador de gas natural licuado (Argentina LNG), con el objetivo de convertir al país en un actor clave del mercado energético global.

La firma del convenio estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau. El esquema de financiamiento contará con el respaldo del Export-Import Bank of the United States (Exim Bank) y la participación coordinada de consorcios privados de ambos países.