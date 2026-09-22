Donald Trump afirmó que EE.UU. dejará de usar el término "inteligencia artificial"

El presidente Donald Trump se opuso a regulaciones de la ONU sobre inteligencia artificial y otros temas.

Críticas a los impuestos internacionales y a la agenda multilateral

En su alocución en Nueva York, el líder estadounidense extendió su rechazo al control internacional hacia el ámbito fiscal y medioambiental. El mandatario atacó las iniciativas que se debaten dentro de la ONU para establecer una tributación mínima y global para las grandes empresas multinacionales, asegurando que bajo su gestión no se aplicarán impuestos globales impulsados por "burócratas a quienes nadie eligió".

Entre sus objeciones, Donald Trump destacó la intervención de su administración para frenar el Marco de Cero Emisiones Netas impulsado por la Organización Marítima Internacional, el cual buscaba gravar las emisiones de carbono del transporte por mar, argumentando que la medida habría provocado un aumento directo en los costos del comercio internacional.

La reacción de los sectores tecnológicos frente al discurso

Las posturas expuestas en la ONU reavivaron el debate entre las corporaciones tecnológicas y los gobiernos sobre el ritmo de crecimiento de estas plataformas y la necesidad de establecer marcos regulatorios.

Tras las declaraciones, figuras del sector tecnológico como Bill Gates señalaron que las opiniones del presidente reflejan el desconcertante ritmo de evolución de esta tecnología en la sociedad actual.

Bill Gates señaló que las opiniones del presidente Donald Trump reflejan el desconcertante ritmo de evolución de esta tecnología en la sociedad actual.

El cofundador de Microsoft apuntó que la inteligencia artificial presenta retos inéditos comparados con las innovaciones del pasado, remarcando que la capacidad de liderar una gobernanza equilibrada y coordinada en este campo determinará el impacto de la tecnología a escala global durante los próximos años.