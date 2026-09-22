Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una medida que busca redefinir la terminología oficial en los documentos de su gobierno, informó EFE.
Donald Trump afirmó que EE.UU. dejará de usar el término "inteligencia artificial"
En la Asamblea General, Trump rechazó los controles globales sobre la IA y propuso una nueva denominación oficial
Un giro en la denominación oficial y el rechazo a la gobernanza global
El mandatario sostuvo que el término inteligencia artificial debe ser reemplazado por el de "superinteligencia" (SI), argumentando que la palabra "artificial" transmite la noción errónea de algo "falso", cuando en realidad se trata de una herramienta "asombrosa".
Más allá del cambio semántico, el discurso estuvo marcado por una firme defensa de la soberanía tecnológica de Estados Unidos. Donald Trump rechazó de manera enfática cualquier tipo de "esquema globalista" promovido por la ONU u otros organismos multilaterales que intente regular o supervisar el desarrollo de la inteligencia artificial.
Críticas a los impuestos internacionales y a la agenda multilateral
En su alocución en Nueva York, el líder estadounidense extendió su rechazo al control internacional hacia el ámbito fiscal y medioambiental. El mandatario atacó las iniciativas que se debaten dentro de la ONU para establecer una tributación mínima y global para las grandes empresas multinacionales, asegurando que bajo su gestión no se aplicarán impuestos globales impulsados por "burócratas a quienes nadie eligió".
Entre sus objeciones, Donald Trump destacó la intervención de su administración para frenar el Marco de Cero Emisiones Netas impulsado por la Organización Marítima Internacional, el cual buscaba gravar las emisiones de carbono del transporte por mar, argumentando que la medida habría provocado un aumento directo en los costos del comercio internacional.
La reacción de los sectores tecnológicos frente al discurso
Las posturas expuestas en la ONU reavivaron el debate entre las corporaciones tecnológicas y los gobiernos sobre el ritmo de crecimiento de estas plataformas y la necesidad de establecer marcos regulatorios.
Tras las declaraciones, figuras del sector tecnológico como Bill Gates señalaron que las opiniones del presidente reflejan el desconcertante ritmo de evolución de esta tecnología en la sociedad actual.
El cofundador de Microsoft apuntó que la inteligencia artificial presenta retos inéditos comparados con las innovaciones del pasado, remarcando que la capacidad de liderar una gobernanza equilibrada y coordinada en este campo determinará el impacto de la tecnología a escala global durante los próximos años.
En pocas palabras
- Trump rechaza: Donald Trump, presidente de EE.UU., rechazó controles globales sobre la IA en la ONU.
- Nuevo término: Propuso reemplazar Inteligencia Artificial por el término Súper Inteligencia.