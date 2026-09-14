El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no frenará el desarrollo de la inteligencia artificial, pese a las advertencias de líderes del sector sobre los riesgos de seguridad, informó la agencia EFE. Mientras tanto, las figuras de la industria y líderes políticos debaten los riesgos y el ritmo acelerado del desarrollo de la IA.
Trump rechaza frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y afirma que "quien gane con la IA, gana"
Trump se niega a ralentizar la inteligencia artificial y defiende que Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico ante China
El mandatario afirmó que Estados Unidos debe mantener su liderazgo tecnológico ante China y sostuvo que “quien gane con la IA, gana”, en medio de un debate creciente sobre el ritmo de avance de estos sistemas.
Trump defiende acelerar la inteligencia artificial
Durante una visita a Irlanda, Donald Trump calificó de “fuerzas negativas” a quienes piden regular o ralentizar la inteligencia artificial.
El presidente desestimó las advertencias de figuras como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), quienes reclaman un ritmo más lento ante los riesgos de seguridad y la posibilidad de perder control sobre los modelos avanzados.
Trump insistió en que Estados Unidos debe seguir liderando la inteligencia artificial frente a China y reiteró que el país es “el más sofisticado del mundo” en esta tecnología.
La industria pide cautela mientras crece la presión por regular la IA
El debate se intensificó después de que Amodei publicara un ensayo en el que urgió a la industria a desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada. Altman y Musk respaldaron el llamado, un hecho inédito entre competidores del sector.
En paralelo, líderes del Congreso estadounidense expresaron posturas divergentes: algunos rechazan una moratoria por temor a perder ventaja frente a China, mientras otros piden actuar con urgencia para garantizar un desarrollo seguro.
Incluso el expresidente Barack Obama instó a que la regulación de la inteligencia artificial sea un tema central en las próximas campañas, advirtiendo que la tecnología avanza “muy rápido en manos privadas” y que podría ser peligrosa sin supervisión adecuada.
El rechazo de Trump a frenar la inteligencia artificial profundiza un debate global sobre cómo avanzar sin perder control. La ONU alertó que el desarrollo acelerado de la IA pone en riesgo derechos humanos esenciales y pidió una gobernanza multilateral urgente.
Mientras los líderes tecnológicos piden cautela, el presidente apuesta por acelerar el desarrollo para mantener la ventaja de Estados Unidos. La discusión es: el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la seguridad mundial.
En pocas palabras
- Trump rechaza frenar la IA: el presidente de Estados Unidos se niega a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, priorizando el liderazgo ante China.
- Debate global sobre IA: figuras de la industria y líderes políticos debaten los riesgos y el ritmo acelerado del desarrollo de la inteligencia artificial.
- Ventaja tecnológica: Trump insiste en que Estados Unidos debe mantener su supremacía tecnológica, particularmente frente a China en el ámbito de la IA.