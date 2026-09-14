Trump rechaza frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y afirma que "quien gane con la IA, gana"

El presidente desestimó las advertencias de figuras como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), quienes reclaman un ritmo más lento ante los riesgos de seguridad y la posibilidad de perder control sobre los modelos avanzados.

Donald Trump, se niega a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, priorizando el liderazgo ante China. Foto: Noticias Argentinas

Trump insistió en que Estados Unidos debe seguir liderando la inteligencia artificial frente a China y reiteró que el país es “el más sofisticado del mundo” en esta tecnología.

La industria pide cautela mientras crece la presión por regular la IA

El debate se intensificó después de que Amodei publicara un ensayo en el que urgió a la industria a desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada. Altman y Musk respaldaron el llamado, un hecho inédito entre competidores del sector.

En paralelo, líderes del Congreso estadounidense expresaron posturas divergentes: algunos rechazan una moratoria por temor a perder ventaja frente a China, mientras otros piden actuar con urgencia para garantizar un desarrollo seguro.

Incluso el expresidente Barack Obama instó a que la regulación de la inteligencia artificial sea un tema central en las próximas campañas, advirtiendo que la tecnología avanza “muy rápido en manos privadas” y que podría ser peligrosa sin supervisión adecuada.

Incluso el expresidente Barack Obama instó a que la regulación de la inteligencia artificial sea un tema central en las próximas campañas. EFE/EPA/ Will Oliver.

El rechazo de Trump a frenar la inteligencia artificial profundiza un debate global sobre cómo avanzar sin perder control. La ONU alertó que el desarrollo acelerado de la IA pone en riesgo derechos humanos esenciales y pidió una gobernanza multilateral urgente.

Mientras los líderes tecnológicos piden cautela, el presidente apuesta por acelerar el desarrollo para mantener la ventaja de Estados Unidos. La discusión es: el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la seguridad mundial.