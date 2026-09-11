Aseguran que la IA resolvió uno de los 7 problemas más importantes de la humanidad: no todos están contentos

Sébastien Bubeck, investigador de la compañía, calificó la solución como una culminación espectacular de los avances vistos en los últimos doce meses. El modelo informático inédito necesitó apenas 88 horas para superar la incógnita conocida como existencia o suavidad de Navier-Stokes.

El planteo comprende una serie de ecuaciones utilizadas habitualmente para predecir el clima. Las fórmulas describen el movimiento del agua u otros fluidos.

El dilema carece de un valor práctico claro, pero cuestiona si dichas ecuaciones colapsan completamente bajo situaciones específicas. La prueba presentada asegura haber definido precisamente un escenario así.

Tal resultado implicaría teóricamente que las propias leyes físicas podrían fallar, permitiendo que el agua explote de forma espontánea. Físicos de todo el mundo descartan que una fractura teórica provoque un resultado similar en el entorno físico.

El Clay Mathematics Institute seleccionó a Navier-Stokes en el año 2000 para medir el progreso de la disciplina durante el nuevo milenio. La institución ofreció un millón de dólares por la primera respuesta correcta para cada caso. Antes del anuncio, los expertos solo habían logrado despejar uno de los siete planteos originales.

Dudas sobre el futuro de la matemática

"Dichos interrogantes son faros", indicó Terence Tao, profesor de la Universidad de California. "Son grandes puntos de enfoque que atraen los esfuerzos de los científicos humanos", agregó.

El catedrático advirtió públicamente que los sistemas automatizados podrían terminar perjudicando a la disciplina académica. Si las máquinas logran despejar las incógnitas más difíciles con poca intervención de los especialistas, la comprensión general podría debilitarse.

Los vuelos podrían beneficiarse de este nuevo avance.

"El esfuerzo necesario para resolver problemas a menudo resulta muy instructivo", explicó el experto. "Te enseña algo. Es como ir al gimnasio o tener la meta de levantar una pesa cien veces", señaló sobre el proceso tradicional.

"Ahora, la inteligencia artificial puede resolver preguntas sin obtener realmente ningún valor de ellas. Equivale a tener máquinas capaces de levantar pesas por ti en el gimnasio", completó Tao.

Los profesionales humanos todavía ofrecen asistencia clave mientras los programas informáticos analizan cada problema. OpenAI detalló que desplegó enormes equipos de agentes virtuales para superar a Navier-Stokes. Dan Roberts, investigador de la empresa, detalló su rol: "Nuestra función era similar a la de una abeja que poliniza cruzado entre distintos grupos entregando diferentes fragmentos de información".