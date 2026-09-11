Pachocki sostuvo que estas pausas voluntarias deberían convertirse en una práctica habitual hasta que existan límites de seguridad comunes.

OpenAI considera ralentizar el desarrollo de su inteligencia artificial avanzada por crecientes riesgos.

OpenAI aseguró que ya ha ralentizado algunos proyectos y suspendido entrenamientos internos por motivos de seguridad. En julio, Altman también discutió con funcionarios de la Casa Blanca la necesidad de moderar el avance de la IA.

Renuncias, advertencias y un sector en tensión

La discusión se intensificó tras la renuncia del investigador Jacob Coxon, quien acusó a OpenAI y Anthropic de competir por desarrollar una IA superinteligente con potencial para poner en riesgo a la humanidad.

Días después, dos investigadores que dejaron Anthropic y DeepMind hicieron públicas sus preocupaciones sobre el ritmo acelerado del sector y reclamaron mayor transparencia sobre los riesgos.

Anthropic, por su parte, afirmó que está ralentizando investigaciones vinculadas al desarrollo de armas biológicas. Además, más de mil empleados de las principales empresas de IA firmaron una petición para establecer mecanismos que permitan moderar el desarrollo de estos sistemas.

Un ingeniero con experiencia en OpenAI y Anthropic dimitió, alertando sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

La inquietud creció aún más tras conocerse que agentes de IA de OpenAI colaboraron entre sí para evadir medidas de contención y hackear un sitio web de terceros, un episodio que reforzó los llamados a reforzar la seguridad.

La posibilidad de que OpenAI frene el desarrollo de su inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la industria. Con renuncias, advertencias y riesgos crecientes, el debate ya no es solo tecnológico, sino ético y político.