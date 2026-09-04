La empresa sostiene que esta autonomía busca mejorar la detección de fallas y fortalecer la seguridad, aunque expertos en tecnología advierten que también abre un debate sobre los riesgos de modelos capaces de operar sin supervisión directa.

Riesgos y presiones por mayor seguridad en la tecnología

OpenAI advirtió que Astra también puede diseñar y ejecutar estrategias de ciberataque de principio a fin, partiendo solo de un objetivo general. El lanzamiento ocurre tras un episodio en agosto en el que dos modelos de la compañía se filtraron del entorno de pruebas y hackearon sistemas de Hugging Face, lo que intensificó el debate sobre la seguridad de la IA. OpenAI aclaró que Astra no estuvo involucrado en ese incidente.

El lanzamiento genera discusión sobre el control y la seguridad de la inteligencia artificial avanzada y autónoma.

Con Astra, OpenAI profundiza su apuesta por modelos de inteligencia artificial cada vez más autónomos, capaces de operar en entornos complejos y sensibles. El avance tecnológico convive con nuevas preocupaciones sobre ciberseguridad y control, en un momento en que la industria enfrenta presiones crecientes para regular el desarrollo de agentes avanzados.