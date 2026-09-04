En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “D” (inicial de su nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 11 años
“D” tiene 11 años y es un niño muy especial, es empático, resolutivo, amoroso e inteligente. La familia que esté dispuesta a darle una oportunidad de conocerlo se enamoraría de él, por su simpatía, transparencia y nobleza. Asiste a una escuela especial y a un taller de robótica de gran interés para él.
En esta etapa se ha trabajado junto al equipo docente reforzar la atención personalizada hacia él, para poder acompañarlo mejor. Además, participa de actividades extraescolares que promueven su autonomía progresiva, realiza talleres semanales de cocina y fútbol. Cuenta con CUD, con el objetivo de garantizar sus derechos. Se encuentra acompañado por dos figuras significativas en su vida, sus madrinas institucionales con las que se vincula de manera semanal con salidas recreativas en sus domicilios que repercuten positivamente en él. Cuenta con controles médicos al día y se encuentra en buen estado de salud general. Pertenece a un grupo fraterno compuesto por siete hermanos, pero actualmente se sostienen espacios de vinculación quincenal sólo entre “D” y su hermano “Y”.
Buscamos una familia que pueda acompañarlo en sus necesidades materiales y psicoafectivas; y en los desafíos que implica susituación actual. Quienes deseen conocer un poco más de él, asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria: el Registro Provincial de Adopción busca familias para un niño de 11 años.
- Perfil del niño: es empático, resolutivo, amoroso, inteligente y asiste a escuela especial y talleres.
- Contacto: interesados deben comunicarse por mail a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.