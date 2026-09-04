Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

“D” tiene 11 años y es un niño muy especial, es empático, resolutivo, amoroso e inteligente. La familia que esté dispuesta a darle una oportunidad de conocerlo se enamoraría de él, por su simpatía, transparencia y nobleza. Asiste a una escuela especial y a un taller de robótica de gran interés para él.

En esta etapa se ha trabajado junto al equipo docente reforzar la atención personalizada hacia él, para poder acompañarlo mejor. Además, participa de actividades extraescolares que promueven su autonomía progresiva, realiza talleres semanales de cocina y fútbol. Cuenta con CUD, con el objetivo de garantizar sus derechos. Se encuentra acompañado por dos figuras significativas en su vida, sus madrinas institucionales con las que se vincula de manera semanal con salidas recreativas en sus domicilios que repercuten positivamente en él. Cuenta con controles médicos al día y se encuentra en buen estado de salud general. Pertenece a un grupo fraterno compuesto por siete hermanos, pero actualmente se sostienen espacios de vinculación quincenal sólo entre “D” y su hermano “Y”.