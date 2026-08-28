Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

Cuando uno lo conoce puede percibir su ternura, su timidez y la vez su picardía. En el diálogo se mantiene atento aunque no conversa espontáneamente. Sin embargo puede expresar sus gustos e interés, respecto de los cuales comenta que le gusta ir a la escuela, la materia Ciencias Naturales, ver televisión, las películas de super héroes (su preferida es Iron Man "porque vuela"), disfruta jugar al fútbol -es hincha de la Lepra-, ver partidos e ir a la cancha. Además le agradan los animales como los perros, el pavo real, expresa: "cuando abre sus plumas y se le ve el color azul" y los caballos, "andar en ellos".

Sus comidas preferidas son las hamburguesas, el asado y el helado de chocolate y menta granizada, comenta que prefiere lo salado antes que lo dulce. Cuando proyecta manifiesta que si tuviera un super poder sería correr rápido, que si pudiera, quisiera tener una bici y volver a ir a la cancha cuando juegue su equipo preferido. Además expresa que ha podido hacer verdaderos amigos, y que desea mantener el vínculo con sus hermanos.