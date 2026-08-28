Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con un adolescente de 12 años, a quien llamaremos "E".
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 12 años
Cuando uno lo conoce puede percibir su ternura, su timidez y la vez su picardía. En el diálogo se mantiene atento aunque no conversa espontáneamente. Sin embargo puede expresar sus gustos e interés, respecto de los cuales comenta que le gusta ir a la escuela, la materia Ciencias Naturales, ver televisión, las películas de super héroes (su preferida es Iron Man "porque vuela"), disfruta jugar al fútbol -es hincha de la Lepra-, ver partidos e ir a la cancha. Además le agradan los animales como los perros, el pavo real, expresa: "cuando abre sus plumas y se le ve el color azul" y los caballos, "andar en ellos".
Sus comidas preferidas son las hamburguesas, el asado y el helado de chocolate y menta granizada, comenta que prefiere lo salado antes que lo dulce. Cuando proyecta manifiesta que si tuviera un super poder sería correr rápido, que si pudiera, quisiera tener una bici y volver a ir a la cancha cuando juegue su equipo preferido. Además expresa que ha podido hacer verdaderos amigos, y que desea mantener el vínculo con sus hermanos.
Cuando "E" se imagina siendo adoptado lo hace pensando en una familia con quienes pueda compartir momentos que puedan convertirse en hábitos y quienes lo acompañen a la cancha.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.
En pocas palabras
- Llamado a la adopción: el Registro Provincial de Adopción busca una familia para un adolescente de 12 años.
- Gustos e intereses: el niño disfruta del fútbol, los superhéroes y los animales, y desea mantener el vínculo con sus hermanos.
- Contacto: quienes deseen postularse deben comunicarse al 2616799541.