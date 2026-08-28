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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 12 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con un adolescente de 12 años, a quien llamaremos "E".

Cuando uno lo conoce puede percibir su ternura, su timidez y la vez su picardía. En el diálogo se mantiene atento aunque no conversa espontáneamente. Sin embargo puede expresar sus gustos e interés, respecto de los cuales comenta que le gusta ir a la escuela, la materia Ciencias Naturales, ver televisión, las películas de super héroes (su preferida es Iron Man "porque vuela"), disfruta jugar al fútbol -es hincha de la Lepra-, ver partidos e ir a la cancha. Además le agradan los animales como los perros, el pavo real, expresa: "cuando abre sus plumas y se le ve el color azul" y los caballos, "andar en ellos".

Sus comidas preferidas son las hamburguesas, el asado y el helado de chocolate y menta granizada, comenta que prefiere lo salado antes que lo dulce. Cuando proyecta manifiesta que si tuviera un super poder sería correr rápido, que si pudiera, quisiera tener una bici y volver a ir a la cancha cuando juegue su equipo preferido. Además expresa que ha podido hacer verdaderos amigos, y que desea mantener el vínculo con sus hermanos.

Cuando "E" se imagina siendo adoptado lo hace pensando en una familia con quienes pueda compartir momentos que puedan convertirse en hábitos y quienes lo acompañen a la cancha.

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.

En pocas palabras

  • Llamado a la adopción: el Registro Provincial de Adopción busca una familia para un adolescente de 12 años.
  • Gustos e intereses: el niño disfruta del fútbol, los superhéroes y los animales, y desea mantener el vínculo con sus hermanos.
  • Contacto: quienes deseen postularse deben comunicarse al 2616799541.
Resumen generado por Thinkindot AI

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