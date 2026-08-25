Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 10 años

“M” concurre 5to grado de una escuela formal de su zona. Cuenta que sus materias favoritas son educación física y plástica. Por fuera de la escuela, practica fútbol en un club de su ciudad, actividad que sostiene desde hace mucho tiempo (...).

“M” participa de actividades y salidas a espacios al aire libre en la ciudad donde vive(...) asiste a un espacio terapéutico grupal, a fin de realizar actividades lúdicorecreativas.(...) “M” ha manifestado su deseo de tener una familia, que lo quiera y lo cuide.