En virtud de lo ordenado por la GEJUAF DE MAIPU, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “M” (inicial de su nombre), un niño de 10 años.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 10 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 10 años
“M” concurre 5to grado de una escuela formal de su zona. Cuenta que sus materias favoritas son educación física y plástica. Por fuera de la escuela, practica fútbol en un club de su ciudad, actividad que sostiene desde hace mucho tiempo (...).
“M” participa de actividades y salidas a espacios al aire libre en la ciudad donde vive(...) asiste a un espacio terapéutico grupal, a fin de realizar actividades lúdicorecreativas.(...) “M” ha manifestado su deseo de tener una familia, que lo quiera y lo cuide.
Desde este equipo buscamos adultos con amor y paciencia que puedan ahijar a “M”, brindándole el tiempo, contención y el cariño que necesita. Para aquellas personas deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia., pueden comunicarse al mail [email protected] o por Whatsapp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria Urgente: el Registro Provincial de Adopción busca familia para un niño de 10 años.
- Perfil del Niño: es un estudiante de 5to grado, fanático de la educación física y plástica, y practica fútbol.
- Contacto para Adoptar: interesados pueden escribir a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.