Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

Queremos presentarles a "I", un niño de 12 años que espera ser parte de una familia que lo acompañe y le brinde amor. Se vincula de manera positiva con las personas que lo rodean y disfruta compartir momentos en un entorno de cuidado y respeto. Le gusta mucho salir a caminar, escuchar música y participar en actividades recreativas. Disfruta especialmente momentos de juego individual como asistir a natación. Actualmente asiste a 6° grado en jornada completa.

Puede expresar sus necesidades, que favorece su comunicación y sus vínculos cotidianos. Asiste a espacios terapéuticos orientados a fortalecer sus habilidades y destrezas del lenguaje, y cuenta con el acompañamiento terapéutico que lo apoya en su desarrollo integral.