En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Maipú, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "I".
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 12 años
Queremos presentarles a "I", un niño de 12 años que espera ser parte de una familia que lo acompañe y le brinde amor. Se vincula de manera positiva con las personas que lo rodean y disfruta compartir momentos en un entorno de cuidado y respeto. Le gusta mucho salir a caminar, escuchar música y participar en actividades recreativas. Disfruta especialmente momentos de juego individual como asistir a natación. Actualmente asiste a 6° grado en jornada completa.
Puede expresar sus necesidades, que favorece su comunicación y sus vínculos cotidianos. Asiste a espacios terapéuticos orientados a fortalecer sus habilidades y destrezas del lenguaje, y cuenta con el acompañamiento terapéutico que lo apoya en su desarrollo integral.
Necesita de una familia que lo acompañe con paciencia, compromiso y amor, sosteniendo estos espacios que contribuyen a su bienestar. Quienes sientan el deseo de brindarle un hogar.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria judicial: El Juzgado de Familia de Maipú llama a adoptar a "I", un niño de 12 años.
- Perfil del niño: Se vincula positivamente, le gusta caminar, escuchar música, jugar y asiste a 6° grado.
- Contacto para adopción: Interesados comunicarse al mail [email protected] o WhatsApp 2616799541.