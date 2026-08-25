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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 12 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Maipú, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "I".

Queremos presentarles a "I", un niño de 12 años que espera ser parte de una familia que lo acompañe y le brinde amor. Se vincula de manera positiva con las personas que lo rodean y disfruta compartir momentos en un entorno de cuidado y respeto. Le gusta mucho salir a caminar, escuchar música y participar en actividades recreativas. Disfruta especialmente momentos de juego individual como asistir a natación. Actualmente asiste a 6° grado en jornada completa.

Puede expresar sus necesidades, que favorece su comunicación y sus vínculos cotidianos. Asiste a espacios terapéuticos orientados a fortalecer sus habilidades y destrezas del lenguaje, y cuenta con el acompañamiento terapéutico que lo apoya en su desarrollo integral.

Necesita de una familia que lo acompañe con paciencia, compromiso y amor, sosteniendo estos espacios que contribuyen a su bienestar. Quienes sientan el deseo de brindarle un hogar.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Convocatoria judicial: El Juzgado de Familia de Maipú llama a adoptar a "I", un niño de 12 años.
  • Perfil del niño: Se vincula positivamente, le gusta caminar, escuchar música, jugar y asiste a 6° grado.
  • Contacto para adopción: Interesados comunicarse al mail [email protected] o WhatsApp 2616799541.
Resumen generado por Thinkindot AI

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