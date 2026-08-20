Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

V. es un niño de 11 años, que vive en un hogar hace dos años y medio. Es gracioso y ocurrente. Es un niño que disfruta la calma y por momentos elige el silencio. Ha demostrado tener resiliencia frente a todos sus procesos vivenciados. Tiene un temperamento alegre, tranquilo e introvertido. Es afectuoso y disfruta de la compañía de sus pares y personas a cargo de su cuidado. Le gustan las actividades al aire libre y en la naturaleza.

Como actividades recreativas le gustan los deportes en general y dibujar. Actualmente no presenta dificultades para dormir, comer o higienizarse. Cuenta con completa autonomía. En la escuela necesita apoyo debido a la falta de estimulación y acompañamiento en sus primeros años.