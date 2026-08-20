En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “V”.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 11 años
V. es un niño de 11 años, que vive en un hogar hace dos años y medio. Es gracioso y ocurrente. Es un niño que disfruta la calma y por momentos elige el silencio. Ha demostrado tener resiliencia frente a todos sus procesos vivenciados. Tiene un temperamento alegre, tranquilo e introvertido. Es afectuoso y disfruta de la compañía de sus pares y personas a cargo de su cuidado. Le gustan las actividades al aire libre y en la naturaleza.
Como actividades recreativas le gustan los deportes en general y dibujar. Actualmente no presenta dificultades para dormir, comer o higienizarse. Cuenta con completa autonomía. En la escuela necesita apoyo debido a la falta de estimulación y acompañamiento en sus primeros años.
Tiene hermanos en familia adoptiva y en hogares, con los cuales quieren sostener el vínculo. Actualmente se ven de manera mensual de modo virtual o presencial. V espera hace tiempo una nueva familia que pueda acompañarlo en sus tiempos personales, en festejar sus logros y en abrazarlo con su historia para permitirle crecer de modo saludable y estable.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria judicial: Juzgado de Familia de Las Heras busca familia adoptiva para niño de 11 años.
- Perfil del niño: gracioso, ocurrente, tranquilo, introvertido, afectuoso y le gustan los deportes y dibujar.
- Contacto: interesados comunicarse al mail [email protected] o WhatsApp 2616799541.