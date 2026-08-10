Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 9 años

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas que deseen ser familia de un niño de 9 años.
“Y” es un niño cariñoso, que tiene buen vínculo con sus pares y adultos/as que están a su cuidado en el hogar. En relación a sus intereses, disfruta salidas al polideportivo, como así también a un club deportivo cercano al hogar, plaza, cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca, talleres de higiene y vida cotidiana, actividades plásticas y manuales. Durante el período de vacaciones, asistió a la escuela de verano Municipal. Manifiesta que le gustaría practicar fútbol. Además disfruta de dibujar, teniendo gran talento para ello.
Su personaje preferido es Goku, le encanta ver la serie de Dragon Ball Z y luego dibujar sus personajes sin necesidad de copiarlo. Respecto a su salud es un niño sano, activo, que disfruta del deporte y el aire libre. Posee control de salud anual y vacunas actualizado. Actualmente cuenta con su espacio de psicología, a fin de trabajar aspectos relacionados a su historia y tiempo en la institución.
En cuanto a sus vínculos actuales, cuenta con una madrina institucional con lo que ha demostrado ser un recurso positivo para él. A partir de esto, se lo nota más animado, más contento e integrado a las actividades sociales. En relación a lo escolar, asiste a 4to grado, turno mañana de escuela común donde ha logrado generar vínculos con compañeros, aunque se se está trabajando en generarnuevos hábitos de estudio, ebido a una trayectoria escolar irregular, y ha mostrado avances.
“Y” manifiesta su deseo de integrarse a una familia adoptiva. Necesita un entorno familiar que pueda acompañarlo en sus necesidades materiales y psicoafectivas; y en los desafíos que implica su situación actual. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de Y. pueden comunicarse al mail [email protected]”