Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 9 años

“Y” es un niño cariñoso, que tiene buen vínculo con sus pares y adultos/as que están a su cuidado en el hogar. En relación a sus intereses, disfruta salidas al polideportivo, como así también a un club deportivo cercano al hogar, plaza, cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca, talleres de higiene y vida cotidiana, actividades plásticas y manuales. Durante el período de vacaciones, asistió a la escuela de verano Municipal. Manifiesta que le gustaría practicar fútbol. Además disfruta de dibujar, teniendo gran talento para ello.

Su personaje preferido es Goku, le encanta ver la serie de Dragon Ball Z y luego dibujar sus personajes sin necesidad de copiarlo. Respecto a su salud es un niño sano, activo, que disfruta del deporte y el aire libre. Posee control de salud anual y vacunas actualizado. Actualmente cuenta con su espacio de psicología, a fin de trabajar aspectos relacionados a su historia y tiempo en la institución.