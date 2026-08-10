Tremendo descubrimiento: el pequeño animal que sobrevivió a la peor extinción de la Tierra gracias a sus huevos

Foto: © Nedelea Cristian – shutterstock

El fósil que reveló el secreto del Lystrosaurus

Para estudiar el ejemplar fue necesario esperar más de una década hasta disponer de tecnología capaz de mostrar sus diminutos huesos. En 2022 comenzó a funcionar el dispositivo BM18 del ESRF, en Grenoble, Francia, que permitió realizar tomografías de rayos X con una resolución de apenas 18 micrómetros.

Las imágenes confirmaron que el animal todavía era un embrión. Julien Benoit, paleontólogo y coautor del trabajo, explicó que la mandíbula inferior aún no estaba completamente fusionada, por lo que el ejemplar todavía no podía alimentarse.

Los investigadores sostienen que los huevos eran probablemente blandos, similares al cuero, lo que explicaría por qué casi no aparecen en el registro fósil: a diferencia de las cáscaras duras de los huevos de dinosaurio, se habrían descompuesto antes de fosilizarse.

Además, su gran tamaño en relación con el cuerpo del animal habría reducido la pérdida de agua y protegido al embrión de la desecación.

“Ha sido siempre un enigma entender la reproducción de los ancestros mamíferos y este fósil nos brinda una pieza clave del rompecabezas”, señaló Vincent Fernandez, científico del ESRF y coautor del estudio.

El descubrimiento aporta así una nueva explicación sobre cómo el Lystrosaurus consiguió atravesar una extinción que duró unos dos millones de años, apoyado también en su rápido crecimiento y maduración.