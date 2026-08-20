El escenario meteorológico en la Argentina atraviesa horas de alta variabilidad. Mientras el Noreste continúa afectado por el desarrollo de una ciclogénesis y la Patagonia recibe la influencia de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de una masa de aire polar que volverá a instalar condiciones plenamente invernales en gran parte del país.
Se viene otro pulso de aire polar a la Argentina: qué provincias sufrirán heladas intensas y un abrupto descenso de temperatura
Tras un leve repunte de temperatura en la región central, la llegada de un nuevo frente frío antártico provocará un congelamiento generalizado durante el fin de semana
Tormentas en el Litoral y nevadas en la cordillera patagónica
Antes del ingreso del viento polar, dos sistemas climáticos mantendrán condiciones de inestabilidad en los extremos del territorio nacional durante las próximas horas:
- Alerta en el Litoral y NEA: Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros adicionales con elevada humedad y poca amplitud térmica, con mejoras graduales hacia el viernes.
- Nevadas y lluvias en el Sur: La cordillera de Chubut permanece bajo alerta por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros. En las cotas más altas, las precipitaciones se darán en forma de nieve y se extenderán paulatinamente hacia la meseta.
Del alivio del jueves al golpe de aire frío el viernes
Según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored, en la franja central y el norte argentino, la jornada del jueves ofrecerá un breve respiro. Un amplio centro de alta presión favorecerá el despliegue de cielo soleado y una rotación de vientos que permitirá un rápido ascenso de las marcas térmicas, superando los 20 °C de máxima en amplios sectores de Cuyo, la región pampeana y el norte.
Sin embargo, el alza durará poco. Durante la tarde del jueves, una potente masa de aire frío polar comenzará su despliegue desde la Patagonia y avanzará velozmente hacia el centro del país. Para el viernes, el aire antártico habrá cubierto la región pampeana y el sur del Litoral, desatando un nuevo descenso térmico generalizado y jornadas con vientos intensos.
Provincias afectadas por el regreso de las heladas
El patrón sinóptico consolidará un fin de semana seco, soleado pero de ambiente helado entre el viernes y el domingo. El mapa del impacto polar quedará configurado de la siguiente manera:
- Cuyo y Región Pampeana: Volverán a registrarse heladas generalizadas en la llanura bonaerense, La Pampa, Córdoba, San Luis y algunos sectores de Mendoza, con temperaturas mínimas que se ubicarán en valores bajo cero (-3 °C a -5 °C).
- Sur del Litoral y Patagonia: Se prevé ambiente muy frío con probabilidad de chaparrones aislados en zonas costeras de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
- NOA y NEA: El frente frío provocará mañanas frías pero más moderadas, con temperaturas mínimas que se mantendrán, en promedio, por debajo de los 10 °C.
En pocas palabras
- Frente Frío Polar: Un nuevo pulso de aire antártico provocará heladas intensas y descenso de temperatura el fin de semana.
- Alerta Meteorológica: Se esperan tormentas en el Litoral y nevadas en la cordillera patagónica antes de la llegada del frío.
- Temperaturas: Se anticipa un pico de calor el jueves seguido de un abrupto enfriamiento y mínimas bajo cero en el centro y sur del país.