Se viene otro pulso de aire polar a la Argentina: qué provincias sufrirán heladas intensas y un abrupto descenso de temperatura

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Tormentas en el Litoral y nevadas en la cordillera patagónica

Antes del ingreso del viento polar, dos sistemas climáticos mantendrán condiciones de inestabilidad en los extremos del territorio nacional durante las próximas horas:

Alerta en el Litoral y NEA: Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros adicionales con elevada humedad y poca amplitud térmica, con mejoras graduales hacia el viernes.

Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones se encuentran bajo alerta amarilla. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros adicionales con elevada humedad y poca amplitud térmica, con mejoras graduales hacia el viernes. Nevadas y lluvias en el Sur: La cordillera de Chubut permanece bajo alerta por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros. En las cotas más altas, las precipitaciones se darán en forma de nieve y se extenderán paulatinamente hacia la meseta.

Del alivio del jueves al golpe de aire frío el viernes

Según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored, en la franja central y el norte argentino, la jornada del jueves ofrecerá un breve respiro. Un amplio centro de alta presión favorecerá el despliegue de cielo soleado y una rotación de vientos que permitirá un rápido ascenso de las marcas térmicas, superando los 20 °C de máxima en amplios sectores de Cuyo, la región pampeana y el norte.