Cuántos segundos debe durar la plancha abdominal para fortalecer core, glúteos y hombros, según expertos

Para quienes buscan fortalecer el core, realizar series de aproximadamente 30 segundos con una postura adecuada puede ser suficiente. El objetivo consiste en mantener el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los pies, activar el abdomen y evitar que la zona lumbar se hunda.

¿Cuántos segundos debemos hacer plancha?

Por su parte, el entrenador personal Kevin Carr, cofundador de Movement As Medicine, comparte una postura similar en Men's Health. El profesional recomienda mantener la plancha frontal durante un minuto como máximo, ya que prolongar demasiado el ejercicio puede provocar una pérdida progresiva de la técnica y aumentar la posibilidad de molestias.

Por eso, cuando una persona ya puede sostener correctamente la posición durante 60 segundos, añadir más tiempo no necesariamente representa la mejor forma de progresar. En lugar de buscar marcas cada vez mayores, resulta más útil aumentar gradualmente la dificultad mediante variantes que exijan un mayor esfuerzo durante el entrenamiento.

La plancha no trabaja únicamente el abdomen. Cuando se ejecuta correctamente, también exige la participación de los glúteos y los músculos de los hombros, además de otros grupos musculares que ayudan a mantener estable el cuerpo.

El entrenador Sergio Peinado también plantea dejar de entender la plancha como una prueba de resistencia. Según explica, permanecer tres o cinco minutos en esta posición desarrolla principalmente resistencia muscular, pero no significa necesariamente conseguir mayor fuerza en el core.