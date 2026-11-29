La basílica de San Francisco fue concluida en 1893 y remodelada en 1920. Martín Pravata / Diario UNO

Una iglesia que nació con la Ciudad Nueva

La historia de la actual basílica de San Francisco comenzó a tomar forma en 1875, cuando Mendoza todavía reconstruía su trama urbana después del terremoto del 20 de marzo de 1861. El templo anterior, ubicado en la intersección de las actuales calles Beltrán e Ituzaingó, en el área fundacional, había quedado destruido por aquel sismo. La nueva iglesia se proyectó en otro sector de la ciudad, en el espacio que hoy forma parte del microcentro mendocino.

Pinturas, graffitis y paredes en mal estado: así se ve el muro lateral del templo, por calle Necochea. Martín Pravata / Diario UNO

El autor del proyecto fue Urbano Barbier, un arquitecto belga que dejó una huella importante en la arquitectura de Mendoza. Entre sus trabajos también figuran el templo de los Jesuitas, que no llegó a terminar, y la antigua Casa de Gobierno, frente a la plaza Independencia. Así lo documenta Silvia Cirvini en su libro "La estructura profesional y técnica en la construcción de Mendoza".

El diseño original y las modificaciones del templo en 1920

El diseño original y el actual de la basílica de San Francisco Mendoza Antigua y Martín Pravata

Barbier proyectó San Francisco con un estilo neorrománico. El diseño original contemplaba una planta basilical de tres naves, dos torres y un campanario. Separan a las naves columnas de estilo corintio que conforman arquerías a ambos lados, mientras que los techos presentan una estructura abovedada. La descripción arquitectónica figura en el material de Pasaporte Sanmartiniano.

Así luce hoy la basílica de San Francisco, el frente es el sector mejor conservado del exterior del edificio. Martín Pravata / Diario UNO

La construcción también tuvo que adaptarse a las características sísmicas de Mendoza. En 1920, después del terremoto de Lavalle, las dos torres y el campanario quedaron muy deteriorados. La remodelación quedó a cargo del arquitecto Jorge Arturo Civit, quien proyectó un remate horizontal, más bajo y estable, acorde con las exigencias de las construcciones antisísmicas. Para concretar esa modificación se demolieron las torres y el campanario. El nuevo perfil se integró al estilo neorrománico original y le dio al edificio la fisonomía que conserva actualmente.

Las reliquias relacionadas con San Martín que guarda la basílica

La virgen del Carmen de Cuyo, patrona y generala del Ejército de los Andes, nombrada por San Martín en 1817. En el interior de la cabina también se guarda el bastón de mando del General. Martín Pravata / Diario UNO

Uno de los mayores valores históricos del templo está en su interior. Al ingresar por la puerta lateral izquierda se encuentra el monumento funerario que guarda los restos de Mercedes Tomasa San Martín, a quien la historia conoce como Merceditas, hija del general José de San Martín; de su esposo, Mariano Balcarce, y de la hija de ambos, María Mercedes Balcarce y San Martín. El conjunto constituye uno de los espacios de mayor significado para la memoria del Libertador de América en Mendoza.

Pero los valores patrimoniales de la provincia no son los que más se cuidan y se conservan.

La tumba de Merceditas, su marido Mariano Balcarce y su hija, María Mercedes. El monumento funerario está bien conservado, pero el techo tiene filtraciones y se nota el desmejoramiento. Martín Pravata / Diario UNO

La otra gran reliquia se encuentra en la nave central, en el sector que corona el templo: la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo, a quien San Martín nombró Patrona y Generala del Ejército de los Andes. En el camarín de la Virgen también se conserva el bastón de mando del Padre de la Patria. Se trata de piezas de enorme valor histórico y simbólico, vinculadas directamente con la gesta libertadora y con la identidad mendocina, según la documentación de Pasaporte Sanmartiniano.

Un deterioro que avanza sobre el edificio histórico

Sectores del templo con visibles signos de falta de mantenimiento. Martín Pravata / Diario UNO

El valor patrimonial de la basílica contrasta con su estado actual. Durante una recorrida de Diario UNO por el templo se pudo observar un deterioro importante, tanto en la iglesia como en las dependencias laterales del convento, donde funcionan la administración y los espacios que comunican ambos sectores. Las paredes presentan manchas de humedad y los techos evidencian filtraciones que afectan distintas áreas del edificio.

Los techos y ventanales de la basílica de San Francisco descascarados y deteriorados. Martín Pravata / Diario UNO

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el sector ubicado sobre la tumba de Merceditas. Allí, el techo presenta un estado de conservación particularmente comprometido, con señales visibles de filtraciones. Si bien el monumento funerario está construido con materiales resistentes, como mármol y metales, la estructura que lo cubre muestra los efectos del paso del tiempo y de la falta de intervenciones edilicias. El problema no se limita a un sector puntual, sino que alcanza distintas partes del conjunto arquitectónico.

El sector que une al templo y al convento, tiene faltantes en los techos y un estado general preocupante. Martín Pravata / Diario UNO

Un monumento nacional con responsabilidades compartidas

La basílica de San Francisco fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1928. Esa condición implica obligaciones específicas para su conservación y protección. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tiene entre sus funciones la catalogación y protección de estos bienes, además de la intervención mediante dictámenes y autorizaciones previas para las obras de reparación o restauración que puedan afectar sus características patrimoniales.

Actualmente, un único sacerdote franciscano se encuentra en la basílica de Mendoza. Martín Pravata / Diario UNO

El mantenimiento cotidiano, por su parte, involucra a distintos actores. La orden franciscana, responsable del templo, comparte las responsabilidades de conservación con las áreas patrimoniales de la provincia y del municipio, dentro de sus respectivas competencias. Sin embargo, la realidad actual también está atravesada por las dificultades para sostener el funcionamiento del edificio: en Mendoza hay un solo sacerdote franciscano a cargo de todo el conjunto y, de lunes a viernes, la basílica permanece abierta únicamente durante la mañana, ya que no cuenta con personal suficiente para mantenerla abierta durante el resto del día.

La situación ya había tomado estado público en agosto de 2026, cuando distintos medios difundieron imágenes y advertencias sobre las condiciones edilicias del templo. Casi cuatro meses después, a fines de noviembre, el panorama sigue siendo el mismo. Mientras el templo continúa guardando parte de la historia fundacional y sanmartiniana de Mendoza, sus paredes y techos muestran un deterioro que no se detiene.