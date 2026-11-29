A través de la reglamentación de la resolución SE N° 400/2025, la cartera energética creó el marco operativo del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA). Según se informó oficialmente, el instrumento apunta a sumar "potencia firme" al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), es decir, capacidad de generación que esté lista y disponible para responder de inmediato cuando la red lo requiera.

Con convocatorias cada seis meses y contratos por 15 años, el gobierno busca reducir el riesgo de apagones en los días de temperaturas extremas.

Cómo funcionarán las licitaciones y los contratos

El esquema aprobado establece un sistema competitivo entre proyectos privados para garantizar el abastecimiento y evitar que los momentos críticos se resuelvan mediante medidas de emergencia: