El gobierno nacional puso en marcha un nuevo mecanismo para incorporar generación eléctrica de respaldo al sistema interconectado, con el objetivo de evitar cortes de suministro durante las horas de mayor demanda, especialmente en los picos de verano e invierno. La medida fue oficializada este viernes por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
A través de la reglamentación de la resolución SE N° 400/2025, la cartera energética creó el marco operativo del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA). Según se informó oficialmente, el instrumento apunta a sumar "potencia firme" al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), es decir, capacidad de generación que esté lista y disponible para responder de inmediato cuando la red lo requiera.
Cómo funcionarán las licitaciones y los contratos
El esquema aprobado establece un sistema competitivo entre proyectos privados para garantizar el abastecimiento y evitar que los momentos críticos se resuelvan mediante medidas de emergencia:
- Convocatorias cada 6 meses: la Secretaría de Energía y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) deberán realizar llamados con una frecuencia mínima semestral, basados en un informe técnico previo sobre el estado de la red.
- Contratos a largo plazo: los proyectos que resulten adjudicados contarán con acuerdos de remuneración por un plazo de hasta 15 años.
- Sanciones por fallas: la normativa fija penalidades económicas para las generadoras que incumplan con la disponibilidad de energía comprometida.
Qué falta definir en cada llamado
Desde Energía admitieron que, cuando el sistema opera al límite en días de temperaturas extremas, "aumenta el riesgo de cortes", aunque el comunicado oficial no precisó de cuánto es el déficit actual de potencia ni cuánto se reducirá el riesgo con esta medida.
En ese sentido, el reglamento fija las normas generales de evaluación y pago, pero deja pendiente para cada licitación semestral la definición de las tecnologías requeridas, la cantidad exacta de megavatios a incorporar y los cupos por región o nodo, con la intención de priorizar las zonas más críticas del país.
En pocas palabras
- Gobierno nacional: implementa un nuevo sistema para sumar generación de respaldo y evitar cortes.
- Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA): crea un marco operativo con licitaciones semestrales y contratos a 15 años.
- Objetivo: incorporar "potencia firme" al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) para garantizar el suministro.