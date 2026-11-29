De esa observación nació Bonita Club, una iniciativa mendocina que hoy reúne a 250 socias y más de 70 comercios adheridos. La propuesta comenzó con la intención de crear el primer club de bienestar exclusivamente para mujeres de Mendoza, pero fue adquiriendo una identidad que va más allá de los beneficios comerciales.

Mujeres: escucharse, generar vínculos y oportunidades

"Bonita Club nació de escuchar -reflexiona Tatiana-. Durante años tuve la oportunidad de conocer a muchísimas mujeres. Empecé a notar que había algo que iba mucho más allá de lo estético: las mujeres necesitábamos espacios propios, lugares donde encontrarnos, compartir experiencias, generar vínculos y sentirnos acompañadas".

La idea tomó forma a partir de una pregunta: ¿qué pasaría si esas mujeres que habitualmente no tienen oportunidad de conocerse pudieran encontrarse en un mismo espacio? ¿Y si, además de acceder a beneficios, pudieran descubrir nuevas posibilidades a través de otras?

Una comunidad donde la otra no es competencia

Uno de los pilares de Bonita Club es promover una manera diferente de vincularse. Tatiana habla de potenciarse sin competir, una premisa que busca llevar a la práctica a través de conexiones entre mujeres con distintas profesiones, actividades y proyectos.

En ese universo, una emprendedora puede conocer a otra que ofrece un servicio complementario, compartir contactos, recomendar su trabajo o incluso pensar juntas una propuesta comercial. Lo que para una puede ser una simple presentación, para otra puede significar una oportunidad que hasta entonces no tenía.

"Para mí, potenciarse sin competir significa entender que el crecimiento de otra mujer no representa una amenaza, sino una oportunidad. Que podemos compartir contactos, recomendar nuestros servicios, abrir puertas y generar oportunidades sin sentir que estamos perdiendo nuestro lugar", explica.

"Para mí, potenciarse sin competir significa entender que el crecimiento de otra mujer no representa una amenaza, sino una oportunidad", dijo Tatiana.

La intención es que esos vínculos surjan naturalmente, a partir de espacios de encuentro en los que las integrantes puedan conocerse desde otro lugar y descubrir intereses comunes.

No se trata de plantear que todas deban emprender ni de convertir cada relación en una oportunidad comercial. El valor también está en la posibilidad de compartir experiencias, encontrar acompañamiento y ampliar los propios horizontes.

"Creo que el mayor logro es que las mujeres empiecen a mirarse como posibles aliadas y no como competencia. Cuando una crece, puede abrirle camino a muchas otras", reflexiona Tatiana.

250 socias y más de 70 comercios que apuestan al proyecto

El crecimiento de Bonita Club también se refleja en su vínculo con el comercio local. Actualmente cuenta con más de 70 establecimientos adheridos de distintos rubros, que ofrecen beneficios a las mujeres que forman parte de la comunidad.

Sin embargo, para Tatiana, la propuesta no puede reducirse a una tarjeta de descuentos ni a un grupo de WhatsApp. Es precisamente esa diferencia la que busca sostener a medida que se incorporan nuevas integrantes.

"Creo que la diferencia está en que Bonita Club tiene un propósito que va mucho más allá de ofrecer beneficios. No somos solamente una tarjeta de descuentos ni un grupo de WhatsApp. Somos una comunidad con identidad, valores y una visión compartida", señala.

Tatiana, en el centro, junto a algunas de las socias que integran el innovador club que formó.

El funcionamiento propone un círculo de intercambio: las socias acceden a ventajas y los comercios encuentran una comunidad que puede conocer sus productos y servicios, recomendarlos y elegirlos. De esa manera, el proyecto también busca fortalecer a los emprendimientos mendocinos y generar nuevas conexiones entre quienes ofrecen y quienes consumen.

"Algo que considero muy importante es que las marcas y los comercios que deciden sumarse no lo hacen solamente para ofrecer un descuento, sino porque creen en la idea, confían en el propósito del club y entienden el valor de formar parte de una comunidad de mujeres que busca crecer, conectarse y apoyarse mutuamente", sostiene.

Pertenecer, encontrarse y abrir nuevas puertas para mujeres

En un momento en el que las redes sociales permiten estar permanentemente conectados, pero no siempre facilitan los encuentros reales, Bonita Club apuesta a recuperar algo tan sencillo como valioso: conocerse, conversar y generar relaciones que puedan continuar más allá de una actividad puntual.

Para su creadora, el desafío no pasa solamente por sumar integrantes o ampliar la cantidad de comercios adheridos. El verdadero crecimiento se mide en lo que sucede entre las personas que forman parte del proyecto.

"Quiero que cada mujer que se suma sienta que pertenece a un espacio donde es valorada, donde puede encontrar oportunidades y donde su crecimiento también importa", dijo Tatiana.

"Quiero que cada mujer se lleve mucho más que un beneficio económico: que encuentre conexiones, confianza, experiencias y la posibilidad de formar parte de algo que se construye entre todas", concluye.

Lo que comenzó con la escucha atenta de Tatiana Romanowicz en un centro de estética hoy tiene nombre propio, una comunidad de 250 mujeres y una red de más de 70 comercios. Una iniciativa que busca demostrar que, a veces, una oportunidad puede empezar simplemente cuando dos mujeres se conocen y deciden ayudarse.

Cuando conocerse se convierte en oportunidad

Las conexiones que busca generar Bonita Club ya empiezan a traducirse en experiencias concretas. Tatiana cuenta que varias socias encontraron en el espacio una oportunidad para dar a conocer sus actividades y trabajar juntas. Un ejemplo es una acción de promoción de perfumes Natura en Casa Eviterna, en la que participan mujeres del club: una maquilladora, una artista que expone sus obras y una especialista en marketing, entre otras.

También recuerda que, después de uno de los encuentros, cinco mujeres que no se conocían decidieron crear un grupo de WhatsApp para continuar en contacto. A eso se suman talleres y charlas organizados entre distintas socias y espacios.

Son pequeñas escenas que reflejan el espíritu de la iniciativa: que un encuentro no termine cuando se apaga la música o cada una vuelve a su casa, sino que pueda convertirse en una relación, una colaboración o una oportunidad nueva. El Instagram es be.bonitaclub.