Una decisión que se toma antes de buscar un embarazo

La congelación de óvulos aparece como una alternativa para mujeres que tienen el deseo de ser madres, pero no encuentran en el presente las condiciones personales para hacerlo. Algunas no tienen pareja, otras están en una relación pero prefieren esperar y muchas priorizan proyectos laborales, profesionales o económicos antes de iniciar la búsqueda de un embarazo. La información sobre el impacto de la edad en la fertilidad también influye en esa decisión.

Sabatini explicó que después de los 30 y, especialmente, de los 35 años comienza a disminuir la cantidad de óvulos y también su calidad. Por eso, cada vez más mujeres llegan a los consultorios con una preocupación que antes aparecía con menos frecuencia y es porque saben que quieren tener hijos en algún momento, pero no quieren hacerlo ahora. Congelar óvulos les permite conservar una alternativa para intentar un embarazo más adelante con sus propias células reproductivas.

Cuál es la mejor edad para congelar óvulos

El especialista en fertilidad, Luciano Sabatini, director de la clínica Creo, explicó cuál es el procedimiento para congelar óvulos y por qué es tan frecuente ahora en las mujeres que deciden postergar la maternidad.

Para el especialista, el momento más conveniente para realizar la preservación es antes de los 35 años e, idealmente, antes de los 30. La explicación está relacionada con la calidad de los óvulos, ya que cuanto menor es la edad de la mujer al momento de la extracción, mejores son las posibilidades de que esos óvulos puedan utilizarse posteriormente en un tratamiento de fertilidad.

Sabatini mencionó que, entre las mujeres que congelaron sus óvulos antes de los 30 años y lograron preservar más de siete, las probabilidades de embarazo llegaron a acercarse al 70%. Se trata de un resultado señalado por el especialista para ese grupo de pacientes, no de una garantía de éxito para cualquier tratamiento. También explicó que no todos los óvulos sobreviven al proceso de descongelación ni todos tienen capacidad para lograr un embarazo, por lo que la cantidad conservada es otro factor que influye en los resultados.

Familias más pequeñas y maternidades diferentes

La postergación de la maternidad no es el único cambio que observa el especialista. Otro de los rasgos de las nuevas formas de construir una familia es la decisión de tener menos hijos. Según describió, muchas parejas proyectan uno o dos, mientras que otras directamente deciden no tenerlos. Entre los motivos aparecen las dificultades económicas, el costo de la crianza y el tiempo que demanda acompañar a los chicos en su educación y actividades.

Cada vez más mujeres deciden ser madres después de los 35 años, edad en la que la fertilidad y la calidad de los óvulos disminuye, para esto, recurren a la congelación de óvulos.

Sabatini también observa un crecimiento de la cantidad de mujeres que deciden ser madres sin tener una pareja. Son pacientes que llegan a determinada edad y resuelven no seguir esperando a que aparezca alguien con quien compartir ese proyecto. A través de tratamientos de fertilidad y, en algunos casos, mediante el uso de semen de donante, buscan concretar la maternidad solas. El médico señaló que estas consultas comenzaron a hacerse más habituales hace aproximadamente siete u ocho años.

Maternidad: qué se puede congelar para preservar la fertilidad

La preservación de la fertilidad no se limita a los óvulos. Sabatini enumeró cuatro alternativas que se utilizan en medicina reproductiva: óvulos, espermatozoides, embriones y tejido ovárico. Cada procedimiento responde a distintas situaciones y permite conservar material biológico que puede utilizarse posteriormente en tratamientos reproductivos.

En el caso de los varones, la congelación de espermatozoides tiene una indicación especialmente importante antes de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, que pueden afectar la capacidad reproductiva.

El especialista explicó que también se pueden conservar embriones obtenidos mediante fertilización in vitro y tejido ovárico. En cuanto a los óvulos, señaló que su congelación es un procedimiento más delicado porque se trata de células sensibles, cuya conservación y posterior descongelación requieren técnicas específicas.

La genética también gana terreno en los tratamientos

La congelación de óvulos y los análisis genéticos embrionarios son cada vez más frecuentes.

Otro de los cambios que observa Sabatini en su instituto es el crecimiento de los estudios genéticos de embriones. Según contó, junto con la congelación de óvulos, fue una de las prácticas que más aumentó durante el último año. La búsqueda de mayor información sobre los embriones antes de realizar una transferencia forma parte de las consultas de parejas que llegan a los tratamientos a edades más avanzadas.

El procedimiento se realiza mediante una fertilización in vitro. Los embriones se desarrollan hasta alcanzar el estadio de blastocisto (estado que alcanza el embrión después de cinco o seis días de gestación) momento en el que se extrae una pequeña muestra de células para analizar su composición cromosómica. Ese estudio aporta información sobre determinadas alteraciones y permite orientar las decisiones médicas durante el tratamiento. Sin embargo, no garantiza que se produzca un embarazo ni que un futuro bebé no presente problemas de salud.

Maternidad: cuánto cuesta congelar óvulos

El costo es otro de los aspectos que inciden en la posibilidad de acceder a esta alternativa. Según los valores que informó Sabatini, un tratamiento de congelación de óvulos cuesta entre 2.700 y 3.000 dólares. A ese monto se suma la conservación del material biológico, que tiene un mantenimiento anual estimado de entre 300 y 500 dólares.

El especialista explicó que una parte importante del costo inicial corresponde a la medicación necesaria para estimular los ovarios y lograr que produzcan varios óvulos para su posterior extracción. También señaló que los avances en las técnicas de reproducción asistida permitieron mejorar los procedimientos y reducir algunos costos respecto de años anteriores.