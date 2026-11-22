Con el descenso térmico propio de la temporada de invierno, los cuidados de cada planta dentro del hogar deben modificarse de manera estratégica. El ficus posee un origen tropical que lo vuelve sumamente sensible a las heladas y a las corrientes de aire helado, factores que pueden provocarle un cuadro severo de estrés hídrico y térmico.

La planta de ficus es una de las plantas más populares.

Dónde ubicar tu ficus durante los meses más fríos

Para garantizar que la especie atraviese la estación sin perder su follaje característico, los especialistas recomiendan prestar especial atención al microclima de la casa: