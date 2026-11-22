En el ámbito de la jardinería doméstica, uno de los errores más frecuentes consiste en dejar la maceta de la planta de ficus cerca de aberturas mal aisladas o, por el contrario, ubicarla pegada a estufas y radiadores que resecan el ambiente de forma extrema.
Ficus en invierno: dónde ubicarlo y cómo reconocer estrés por frío
La llegada de las bajas temperaturas puede representar un verdadero desafío para los amantes de la jardinería. Los detalles sobre el ficus
Con el descenso térmico propio de la temporada de invierno, los cuidados de cada planta dentro del hogar deben modificarse de manera estratégica. El ficus posee un origen tropical que lo vuelve sumamente sensible a las heladas y a las corrientes de aire helado, factores que pueden provocarle un cuadro severo de estrés hídrico y térmico.
Dónde ubicar tu ficus durante los meses más fríos
Para garantizar que la especie atraviese la estación sin perder su follaje característico, los especialistas recomiendan prestar especial atención al microclima de la casa:
- Luz natural abundante pero filtrada: el lugar ideal es cerca de una ventana orientada al norte o al este, donde reciba claridad durante varias horas sin que el vidrio frío toque sus hojas.
- Lejos de fuentes de calor directo: mantener la planta a no menos de un metro y medio de calefactores, hogares a leña o aires acondicionados en modo calor. El aire excesivamente seco deshidrata el follaje en cuestión de días.
- Resguardo de corrientes de aire: evitar pasillos de circulación frecuente o puertas que den al exterior, ya que los golpes de aire frío desencadenan una reacción inmediata de defensa.
- Estabilidad ambiental: el ficus detesta las mudanzas constantes. Una vez encontrado el rincón luminoso y templado, lo más aconsejable es no moverlo hasta la llegada de la primavera.
Cómo detectar señales de estrés por frío
Cuando las temperaturas descienden por debajo de los 12 °C o el ejemplar sufre cambios repentinos, manifiesta síntomas claros que permiten actuar a tiempo antes de que el daño sea irreversible:
- Caída repentina de hojas verdes: es el indicador más habitual. A diferencia del recambio natural, el ejemplar suelta hojas sanas al menor roce o movimiento.
- Manchas oscuras o bordes marrones: señalan quemaduras por frío o contacto directo con superficies heladas, como el cristal de un ventanal durante la madrugada.
- Aspecto decaído y pérdida de brillo: las hojas pierden turgencia, se curvan hacia abajo y adquieren un tono opaco debido a la ralentización de su metabolismo.
- Detención total del crecimiento: si bien en invierno el desarrollo se frena naturalmente, un aspecto marchito acompañado de sustrato constantemente húmedo advierte sobre un posible enfriamiento radicular.
En pocas palabras
- Invierno: el ficus requiere cuidados especiales durante el invierno para evitar el estrés por frío.
- Ubicación: se recomienda ubicarlo en zonas con luz natural abundante pero filtrada, lejos de calefactores y corrientes de aire.
- Estrés: la caída de hojas verdes y manchas oscuras son señales de alerta de posible daño por frío.