Lo recomendable es ubicar dicha planta en un lugar con luz indirecta, sin exponer sus hojas al sol directo, que puede provocar quemaduras. También es importante evitar los rincones demasiado oscuros, ya que la falta de iluminación puede ralentizar su crecimiento y afectar el aspecto de sus hojas.

Otro cuidado fundamental consiste en protegerla de las corrientes de aire frío y mantenerla alejada de puertas y ventanas que se abren constantemente. Esta planta tropical es sensible a las bajas temperaturas y no tolera valores inferiores a los 10 °C. Por eso, durante los meses más fríos, conviene mantenerla dentro de casa y buscarle un rincón con temperatura estable.

Conocé los cuidados que necesita esta planta en invierno.

Cada cuánto regar la zamioculca en invierno

El riego es uno de los cuidados más importantes para conservar esta planta saludable. A diferencia de otras plantas de interior, la zamioculca no necesita recibir agua con frecuencia, especialmente durante el invierno, cuando su crecimiento se vuelve más lento y el sustrato tarda más tiempo en secarse.

Antes de agregar agua, hay que comprobar que la tierra esté completamente seca. Para hacerlo, alcanza con introducir un dedo en el sustrato y revisar si todavía conserva humedad. Si permanece húmedo, lo mejor es esperar unos días más.

También es importante utilizar una maceta con agujeros de drenaje para permitir que salga el agua sobrante. De esta manera, se evita que la humedad quede acumulada alrededor de los rizomas, que funcionan como reservas naturales de agua.

Cómo regar una zamioculca en invierno.

Hojas amarillas y tallos blandos: cómo reconocer el exceso de agua

Una de las señales más claras de que algo no funciona bien es la aparición de hojas amarillas. Si además los tallos comienzan a ponerse blandos o la planta pierde firmeza, puede estar recibiendo más agua de la que necesita, tal como explican expertos en jardinería.

El encharcamiento favorece la pudrición de las raíces y los rizomas, un problema que puede comprometer seriamente su supervivencia. Ante estos síntomas, conviene suspender el riego, revisar el estado de las raíces y retirar las partes dañadas.

Durante el invierno, la mejor estrategia consiste en ofrecerle buena iluminación, temperaturas estables y riegos espaciados. Con estos cuidados, la zamioculca puede conservar su atractivo sin exigir demasiada atención.