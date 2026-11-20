La zamioculca es una de las plantas de interior más elegidas para decorar los hogares gracias a sus hojas verdes, brillantes y su extraordinaria resistencia. Sin embargo, durante el invierno necesita algunos cuidados de jardinería específicos para conservar su buen aspecto y evitar problemas que pueden afectar sus raíces. Aunque es capaz de soportar largos períodos sin agua, las bajas temperaturas y el exceso de humedad representan sus principales amenazas.
Zamioculca en invierno: luz, riego y señales de exceso de agua
Expertos en jardinería coinciden: estos son los cuidados que necesita una zamioculca en invierno
Esta especie, originaria de África oriental, almacena agua y nutrientes en unos órganos subterráneos llamados rizomas. Esta característica le permite sobrevivir incluso cuando pasan varias semanas sin recibir riego. Por eso, cuando llega el frío, conviene modificar algunos hábitos de mantenimiento y prestar atención a las condiciones del ambiente.
Dónde colocar la zamioculca durante el invierno para que reciba buena luz
Uno de los primeros aspectos que hay que revisar es la iluminación. Aunque la zamioculca tolera los espacios con poca luz, durante el invierno agradece permanecer en una habitación luminosa, cerca de una ventana donde reciba claridad natural durante varias horas.
Lo recomendable es ubicar dicha planta en un lugar con luz indirecta, sin exponer sus hojas al sol directo, que puede provocar quemaduras. También es importante evitar los rincones demasiado oscuros, ya que la falta de iluminación puede ralentizar su crecimiento y afectar el aspecto de sus hojas.
Otro cuidado fundamental consiste en protegerla de las corrientes de aire frío y mantenerla alejada de puertas y ventanas que se abren constantemente. Esta planta tropical es sensible a las bajas temperaturas y no tolera valores inferiores a los 10 °C. Por eso, durante los meses más fríos, conviene mantenerla dentro de casa y buscarle un rincón con temperatura estable.
Cada cuánto regar la zamioculca en invierno
El riego es uno de los cuidados más importantes para conservar esta planta saludable. A diferencia de otras plantas de interior, la zamioculca no necesita recibir agua con frecuencia, especialmente durante el invierno, cuando su crecimiento se vuelve más lento y el sustrato tarda más tiempo en secarse.
Antes de agregar agua, hay que comprobar que la tierra esté completamente seca. Para hacerlo, alcanza con introducir un dedo en el sustrato y revisar si todavía conserva humedad. Si permanece húmedo, lo mejor es esperar unos días más.
También es importante utilizar una maceta con agujeros de drenaje para permitir que salga el agua sobrante. De esta manera, se evita que la humedad quede acumulada alrededor de los rizomas, que funcionan como reservas naturales de agua.
Hojas amarillas y tallos blandos: cómo reconocer el exceso de agua
Una de las señales más claras de que algo no funciona bien es la aparición de hojas amarillas. Si además los tallos comienzan a ponerse blandos o la planta pierde firmeza, puede estar recibiendo más agua de la que necesita, tal como explican expertos en jardinería.
El encharcamiento favorece la pudrición de las raíces y los rizomas, un problema que puede comprometer seriamente su supervivencia. Ante estos síntomas, conviene suspender el riego, revisar el estado de las raíces y retirar las partes dañadas.
Durante el invierno, la mejor estrategia consiste en ofrecerle buena iluminación, temperaturas estables y riegos espaciados. Con estos cuidados, la zamioculca puede conservar su atractivo sin exigir demasiada atención.