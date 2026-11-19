Otra opción ideal para aportar volumen en el comedor o en un pasillo amplio es la Zamioculca. Sus hojas gruesas y brillantes almacenan agua, lo que le permite sobrevivir con mínima claridad y escaso mantenimiento.

El dormitorio: frescura y aire puro

En la habitación principal, donde se busca generar un clima de calma y descanso, las especies de follaje frondoso ganan protagonismo. El Potos (Epipremnum aureum) es un clásico que nunca falla: puede ubicarse sobre una biblioteca o en macetas colgantes, tolerando perfectamente la sombra parcial sin perder su característico color verde intenso.

El potos puede ser una planta estrella en tu habitación.

Si se dispone de un rincón cerca de la ventana con luz filtrada por cortinas, el Espatifilo o cuna de Moisés aporta un toque elegante con sus flores blancas, además de contribuir a equilibrar la humedad ambiental durante el descanso nocturno.

El baño y la cocina: aliados de la humedad

Los ambientes húmedos ofrecen un microclima particular que muchas plantas tropicales agradecen. En baños con ventanas pequeñas o vidrio esmerilado, los Helechos y las Calatheas encuentran su hábitat perfecto gracias al vapor de la ducha, siempre que se eviten las corrientes de aire frío.

Por su parte, la cocina admite ejemplares compactos sobre mesadas o estantes altos. La Aglaonema, con sus hojas veteadas en tonos verdes y plateados, resiste muy bien los cambios de temperatura y la baja claridad, sumando vitalidad a uno de los espacios más transitados de la casa.