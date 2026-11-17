Después, hay que usar el recipiente y sustrato adecuados. Al separar el hijuelo de la suculenta, es momento de plantarlo en una maceta pequeña con agujeros de drenaje para prevenir el encharcamiento. Además, debes asegurarte de usar un sustrato ligero específico para suculentas que permita una evacuación impecable del agua.

La primavera y el verano hasta principios del otoño son las mejores épocas para reproducir una suculenta con éxito.

Moderar el riego inicial es clave para tener una nueva suculenta cebra, pues durante los primeros días posteriores al trasplante, es sumamente necesario moderar los riegos mientras la planta busca establecerse. Una vez que pase el tiempo, la norma infalible de la jardinería es comprobar que el sustrato se haya secado por completo antes de volver a regar.

Por último, la ubicación e iluminación estratégica es otro de los factores a tener en cuenta. Ubica la nueva maceta cerca de una ventana donde reciba abundante luz indirecta a lo largo del día, evitando la exposición a los rayos solares directos para no dañar la suculenta y así mantenerla protegida de las heladas o cambios bruscos de clima.

De esta forma, siguiendo estos pasos básicos de jardinería, lograrás transformar un solo ejemplar en múltiples brotes saludables.