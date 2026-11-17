La suculenta es una planta que está presente en la mayoría de las casas argentinas, sobre todo la de tipo cebra. Sin embargo, muchos que disfrutan tenerla en su jardín siguen comprando sin saber que los amantes de la jardinería revelaron el secreto para hacer más suculentas cebra de una misma planta. Te lo contamos.
Cómo tener una suculenta cebra de la misma planta sin gastar ni fallar en el intento
La verdad es que el secreto para multiplicar la planta cebra, o conocida científicamente como Haworthiopsis attenuata, básicamente, lo importante es aprovechar los hijuelos que brotan de la roseta principal mediante un proceso sencillo, pero cuidadoso. Para lograrlo sin fallar en el intento, las claves que proponen los expertos en jardinería son las siguientes:
Primero que nada, hay que seleccionar el momento y el hijuelo correcto. El mejor momento para realizar la separación es durante la primavera o los meses más cálidos del año, eligiendo únicamente los brotes laterales que hayan alcanzado un tamaño suficiente y cuenten con sus propias raíces desarrolladas.
Después, hay que usar el recipiente y sustrato adecuados. Al separar el hijuelo de la suculenta, es momento de plantarlo en una maceta pequeña con agujeros de drenaje para prevenir el encharcamiento. Además, debes asegurarte de usar un sustrato ligero específico para suculentas que permita una evacuación impecable del agua.
Moderar el riego inicial es clave para tener una nueva suculenta cebra, pues durante los primeros días posteriores al trasplante, es sumamente necesario moderar los riegos mientras la planta busca establecerse. Una vez que pase el tiempo, la norma infalible de la jardinería es comprobar que el sustrato se haya secado por completo antes de volver a regar.
Por último, la ubicación e iluminación estratégica es otro de los factores a tener en cuenta. Ubica la nueva maceta cerca de una ventana donde reciba abundante luz indirecta a lo largo del día, evitando la exposición a los rayos solares directos para no dañar la suculenta y así mantenerla protegida de las heladas o cambios bruscos de clima.
De esta forma, siguiendo estos pasos básicos de jardinería, lograrás transformar un solo ejemplar en múltiples brotes saludables.
En pocas palabras
- Suculenta cebra: aprende la técnica sencilla para multiplicar esta planta en casa sin gastar.
- Reproducción por hijuelos: el secreto reside en separar brotes laterales con raíces desarrolladas en primavera.
- Cuidados esenciales: utiliza sustrato adecuado, modera el riego inicial y ubica la planta en luz indirecta.