En este contexto, una mezcla poco convencional de leche y agua se ha convertido en la gran aliada de quienes buscan devolverle la vida y la vitalidad a las zonas más castigadas del terreno.

Con esta sencilla mezcla, puedes revivir el césped de tu jardín.

Por qué funciona este método en el hogar

Aunque a primera vista pueda sonar extraño o poco intuitivo, la aplicación de este recurso sobre la tierra responde a una lógica botánica muy precisa que aprovecha al máximo los nutrientes orgánicos disponibles en la cocina.