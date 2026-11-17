La madre de Kiara Farías, la chica de 14 años que murió el domingo en Rivadavia tras haber regresado de un cumpleaños de 15, sospecha que "algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto".
La madre de la chica que murió tras una fiesta de 15 sospecha que "algo le pusieron en la bebida"
La Fiscalía investiga la muerte de Kiara Farías, de 14 años, que se descompuso en su casa el domingo a la madrugada tras una fiesta de 15 en el club Los Árboles
María, la madre de Kiara Farías, habló este martes con el programa No Tenés Cara, en radio Nihuil, y precisó que encontró fallecida a la menor de edad en su cama, a eso de las 10 de la mañana. "Había llegado pasadas las 3.30; se descompuso y vomitó con olor a vino. La ayudé, la bañé, le cambié la ropa y me acosté con ella", relató.
Kiara salía muy de vez en cuando. A la 1 de este domingo fue al cumple de 15 de una compañera de colegio al club Los Árboles, a pocas cuadras de la casa.
Estaba invitada al baile y no a la cena, por lo cual se descarta que la haya afectado alguna comida. La acompañó un primo.
Kiara debía volver a su casa a las 3. "Como no volvía, la llamé y me dijo que estaba demorada porque no encontraba al primo. Llegó a la casa pasadas las 3.30", dijo María, la madre.
La investigación por la muerte de Kiara Farías
La muerte de la chica está en plena investigación a cargo del fiscal Héctor Rosas.
Serán citados los chicos y chicas que asistieron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles para que presten declaración testimonial.
También se recaban fotografías y videos que podrían revelar alguna pista acerca de las causas del deceso de Kiara Farías.
Con todo, la clave para determinar la causa del deceso de Kiara Farías estará en las conclusiones de la autopsia, a cargo del Cuerpo Médico Forense en el departamento San Martín. Por ahora, la Justicia espera un adelanto del informe final.
El panorama definitivo deberá esperar porque los resultados de los estudios anatomopatológicos tardarán por los menos 15 días. Se sabrá, mediante el chequeo de las vísceras, si la menor sufrió algún tipo de intoxicación.
La chica fue sepultada en el cementerio público de ese departamento.
En pocas palabras
- Investigan muerte: La Fiscalía analiza el deceso de Kiara Farías, de 14 años, tras una fiesta de 15 en el club Los Árboles, en Rivadavia.
- Sospecha de la madre: María cree que a su hija le pusieron algo en la bebida.