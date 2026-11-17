Estaba invitada al baile y no a la cena, por lo cual se descarta que la haya afectado alguna comida. La acompañó un primo.

Kiara debía volver a su casa a las 3. "Como no volvía, la llamé y me dijo que estaba demorada porque no encontraba al primo. Llegó a la casa pasadas las 3.30", dijo María, la madre.

La investigación por la muerte de Kiara Farías

La muerte de la chica está en plena investigación a cargo del fiscal Héctor Rosas.

Serán citados los chicos y chicas que asistieron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles para que presten declaración testimonial.

Club Los Árboles de Rivadavia, donde se desarrolló el cumple de 15. Fotos: Matías Pascualetti

También se recaban fotografías y videos que podrían revelar alguna pista acerca de las causas del deceso de Kiara Farías.

Con todo, la clave para determinar la causa del deceso de Kiara Farías estará en las conclusiones de la autopsia, a cargo del Cuerpo Médico Forense en el departamento San Martín. Por ahora, la Justicia espera un adelanto del informe final.

El panorama definitivo deberá esperar porque los resultados de los estudios anatomopatológicos tardarán por los menos 15 días. Se sabrá, mediante el chequeo de las vísceras, si la menor sufrió algún tipo de intoxicación.

La chica fue sepultada en el cementerio público de ese departamento.