Un chico de 14 años resultó gravemente herido en la cabeza tras una agresión en San Martín

Según informaron fuentes policiales, el personal tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911. El episodio ocurrió en la vía pública y, según el parte, un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser agredido por una persona desconocida.

El menor presentaba lesiones en la cabeza y en el labio superior, y fue trasladado al Hospital Perrupato. Allí le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con herida cortante.