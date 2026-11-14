La Policía de Mendoza investiga una agresión en el barrio Néstor Kirchner, del departamento de San Martín, que dejó tres personas lesionadas, entre ellas, dos menores.
Un chico de 14 años resultó gravemente herido en la cabeza tras una agresión en San Martín
El hecho ocurrió en el barrio Néstor Kirchner. Después se supo que un hombre y una menor también estaban lesionados. La Policía investiga lo sucedido y busca a los autores
Según informaron fuentes policiales, el personal tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911. El episodio ocurrió en la vía pública y, según el parte, un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser agredido por una persona desconocida.
El menor presentaba lesiones en la cabeza y en el labio superior, y fue trasladado al Hospital Perrupato. Allí le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con herida cortante.
Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, se informó de la presencia de un hombre mayor de edad y de una menor que también habrían resultado lesionados. Ambos estaban siendo asistidos.
Se investigan las circunstancias del hecho y la identidad de los posibles autores.
En pocas palabras
- Agresión en San Martín: Un adolescente de 14 años fue gravemente herido en la cabeza.
- Lesiones Múltiples: Un hombre y otra menor también resultaron lesionados en el mismo hecho.
- Investigación Policial: La policía busca a los autores de la violenta agresión.