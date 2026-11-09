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Un seminarista mendocino compartió un encuentro con el papa León XIV y vivió un momento inolvidable

Maico Mendoza fue elegido para representar a los seminaristas agustinos. Antes de ingresar al seminario, participó de la Pastoral de Calle de San Martín

Cecilia Corradetti
Por Cecilia Corradetti [email protected]
El seminarista Maico Mendoza participó de las acvtividades protocolares del papa León XIV.

El seminarista Maico Mendoza participó de las acvtividades protocolares del papa León XIV.

Fotos: gentileza

Entre los rostros que pudieron compartir de cerca un encuentro con el papa León XIV hubo uno mendocino: Maico Mendoza, seminarista agustino, quien fue elegido para representar a los seminaristas de esa congregación, la misma a la que pertenece el Pontífice.

Maico ingresó al seminario de los agustinos en febrero y su participación en las actividades vinculadas con el Papa tiene un significado especial. No solo por su camino vocacional, sino también por su historia en Mendoza, donde durante varios años formó parte de la Pastoral de Calle San Alberto Hurtado, de la parroquia Nuestra Señora del Líbano, en San Martín.

Allí acompañó a personas en situación de calle y conoció de cerca realidades marcadas por la vulnerabilidad. Desde la coordinación de ese espacio lo recuerdan como una persona cercana y especialmente comprometida con quienes más necesitan ayuda.

Maico es seminarista mendocino y participó de la Pastoral de Calle en San Martín. Hoy sigue de cerca las actividades papales.

Maico es seminarista mendocino y participó de la Pastoral de Calle en San Martín. Hoy sigue de cerca las actividades papales.

Su elección para representar a los seminaristas agustinos convirtió ese recorrido personal en un motivo de orgullo para la comunidad mendocina que lo acompañó en sus primeros pasos de servicio.

En pocas palabras

  • Maico Mendoza: un seminarista agustino de Mendoza fue elegido para representar a su congregación junto al Papa León XIV.
  • Trayectoria previa: antes de ingresar al seminario, Mendoza participó activamente en la Pastoral de Calle en San Martín, acompañando a personas en situación de vulnerabilidad.
  • Encuentro significativo: su participación en el encuentro con el Papa representa un orgullo para la comunidad mendocina que lo apoyó en sus inicios de servicio.
Resumen generado por Thinkindot AI

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