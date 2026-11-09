Un seminarista mendocino compartió un encuentro con el papa León XIV y vivió un momento inolvidable

Maico ingresó al seminario de los agustinos en febrero y su participación en las actividades vinculadas con el Papa tiene un significado especial. No solo por su camino vocacional, sino también por su historia en Mendoza, donde durante varios años formó parte de la Pastoral de Calle San Alberto Hurtado, de la parroquia Nuestra Señora del Líbano, en San Martín.

Allí acompañó a personas en situación de calle y conoció de cerca realidades marcadas por la vulnerabilidad. Desde la coordinación de ese espacio lo recuerdan como una persona cercana y especialmente comprometida con quienes más necesitan ayuda.