Un mendocino se prepara para dedicarle su música al papa León XIV: "Es un sueño que voy a vivir dos veces"

Una historia en Mendoza y la oportunidad de tocar para el Papa León XIV

Su historia tiene una particularidad: la música no es su única actividad ni tampoco su principal fuente de trabajo. Raúl es profesor de Educación Tecnológica y técnico electricista, una formación que construyó en Mendoza y que todavía hoy le permite desenvolverse laboralmente en Córdoba. En Maipú quedaron sus recuerdos, sus afectos y buena parte de las herramientas que lo ayudaron a construir su presente.

“Maipú es un lugar que me crió. Siento que me dio herramientas para hoy poder aplicarlas tanto a mi crianza como a mi formación. El título de técnico me sirvió muchísimo; de hecho, mi empleo actual depende mucho de esa formación”, explica.

Pero hay otra herramienta que nunca dejó de cultivar: la música. La practica desde adolescente y, aunque su vida profesional tomó otros caminos, siguió encontrando en ella un espacio de expresión, encuentro y fe.

Raúl hace música desde adolescente y, aunque su vida profesional tomó otros caminos, siguió encontrando en ella un espacio de expresión, encuentro y fe.

La oportunidad de formar parte de Trinidad llegó casi de manera inesperada. Él mismo encuentra una comparación futbolera —o, mejor dicho, tenística— para explicar cómo se incorporó a la banda.

“Yo siempre digo que entré como lucky loser, como en el tenis, cuando se baja un participante y entra el que queda en la lista. El bajista de la banda no pudo estar y entré yo. Cuando me llamaron, obviamente dije que sí desde el primer momento”, relata.

Lo que podría haber sido una suplencia más terminó convirtiéndose en una de esas noticias que cuesta asimilar. Porque no se trataba simplemente de subir a un escenario, sino de poner su música al servicio de un acontecimiento religioso de enorme significado.

“Me conmovió muchísimo la noticia. No es sencillo, y además yo no me dedico al ciento por ciento a la música. Me siento un privilegiado. Practico desde hace muchos años, desde adolescente, pero llegar a tocar para el Papa creo que ya es otra magnitud. Estoy muy agradecido al grupo Trinidad por esta posibilidad. Para mí es algo soñado”, dice.

Una experiencia papal que ya vivió en Panamá

La visita de León XIV será su segunda experiencia musical en un acontecimiento papal. La primera fue durante la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Panamá, una vivencia que todavía recuerda con emoción y que ahora tendrá una nueva dimensión, esta vez mucho más cerca de su tierra.

“Sé que no hay muchos mendocinos que hayan tenido la posibilidad de participar en eventos papales. Yo tengo la posibilidad de que sea mi segunda experiencia y me siento privilegiado, muy acompañado por la gente de Mendoza”, expresa.

Aunque hace más de una década que vive en Córdoba, su pertenencia a Maipú sigue intacta. Por eso, la noticia también tiene para él un componente que excede lo personal. Siente que, de alguna manera, llevará consigo a su provincia y a todos aquellos que forman parte de su historia.

Aunque hace más de una década que vive en Córdoba, su pertenencia a Maipú sigue intacta.

No es una representación formal, pero sí afectiva. Cada vez que habla de Mendoza aparece el agradecimiento por el lugar donde creció, por su formación y por las personas que lo acompañaron en sus primeros pasos.

Y ahora se prepara para una agenda que exigirá tanto compromiso musical como resistencia física.

La banda Trinidad tendrá dos intervenciones durante la jornada del lunes 9. La primera será alrededor de la 1 de la madrugada, cuando le toque cerrar la vigilia, con un repertorio pensado para acompañar un momento de adoración. Después de unas pocas horas de descanso, volverán al escenario a las 7 de la mañana, luego de la presentación de Toco para Dios.

Entre una actuación y otra habrá apenas un puñado de horas para recuperar energías. El grupo tiene previsto descansar en instalaciones de Fadea, pero el tiempo será acotado: con suerte, unas tres horas de sueño.

El desafío de acompañar con música un día especial

Para “Buchi”, el desafío también pasa por cuidar cada detalle. Las manos, los dedos y el cansancio serán parte de una jornada que demandará mucho más que entusiasmo.

“Es una apuesta muy grande. Hay que tener cierto profesionalismo, no pasarse, tratar de descansar las cuerdas vocales, las manos, en mi caso los dedos, que van a tener mucho trabajo. También hay que cuidarse del frío y poner el ciento por ciento, a pesar de que vamos a dormir tres horas con suerte”, anticipa.

Sin embargo, cuando habla de lo que espera transmitir, las preocupaciones físicas quedan en segundo plano. La primera presentación tendrá un clima especialmente íntimo, con canciones que, según explica, buscan llegar a las emociones más profundas de quienes participen de la vigilia.

“Queremos que la gente se lleve alegría, paz, tranquilidad. El momento de adoración va a ser muy emotivo, muy íntimo. Nosotros cantamos todas las canciones desde el corazón. Somos una banda que representa el interior del ser humano y del cristiano, y queremos que la gente pueda percibir que hacemos todo con amor y que se lleve eso”, sostiene.

La segunda presentación, ya con el día avanzado, tendrá otra energía. Después de la noche de oración, la música se volverá más dinámica, con canciones movidas y un clima de celebración.

Junto a su familia, en Córdoba, donde vive desde hace 11 años.

“A las 7 de la mañana van a ser canciones más movidas, más entretenidas. Queremos que la gente se lleve también un poco de esto: que venir el Papa es una fiesta para todos, que es una fiesta para Dios y que Dios pueda hablarle a cada uno desde un lado más feliz, más alegre”, describe.

En esa diferencia entre la intimidad de la madrugada y la celebración de la mañana está, quizás, buena parte del sentido que “Buchi” le encuentra a su participación. No se trata solamente de tocar bien ni de cumplir con una presentación artística. Se trata de acompañar, desde la música, una experiencia colectiva que para miles de personas tendrá un significado especial.

El orgullo de llevar a Mendoza en cada canción

Raúl Rodríguez no dejó de ser aquel joven de Maipú que un día decidió buscar oportunidades lejos de casa. Se formó, trabajó, encontró su lugar en Córdoba y siguió cultivando una pasión que nunca necesitó convertirse en profesión para ocupar un lugar central en su vida.

La invitación de Trinidad llegó como una sorpresa, pero también como una recompensa a tantos años de dedicación silenciosa. Aquella suplencia que él compara con un lucky loser terminó abriéndole la puerta a un escenario extraordinario.

La invitación de Trinidad llegó como una sorpresa, pero también como una recompensa a tantos años de dedicación silenciosa.

Esta vez no tendrá que viajar hasta otro continente para encontrarse con una multitud reunida alrededor de la fe. Lo hará en Córdoba, la ciudad que eligió para construir su presente, pero con el corazón puesto también en Mendoza.

Porque, aunque su residencia esté hoy a cientos de kilómetros de Maipú, hay lugares que no se abandonan. Y cuando llegue el momento de tomar el bajo, cerrar la vigilia y regresar unas horas después para volver a tocar, “Buchi” tendrá algo más que música para ofrecer.

Tendrá su historia, sus raíces y el orgullo de un mendocino que encontró en una oportunidad inesperada la posibilidad de vivir, por segunda vez, un sueño enorme.