En una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva y en el corazón de la comunidad de Claypole, el carismático cantante Abel Pintos protagonizó una de las postales más conmovedoras de la gira del papa León XIV en la Argentina.
Abel Pintos le cantó al papa León XIV y emocionó a todos en el Cottolengo Don Orione
La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione incluyó una emotiva presentación de Abel Pintos, quien interpretó "La llave" ante el Santo Padre.
En el marco de la visita oficial del papa León XIV al histórico predio del Pequeño Cottolengo Don Orione en Buenos Aires, el músico brindó una presentación íntima y profundamente espiritual que arrancó lágrimas tanto al Santo Padre como a los residentes y trabajadores del lugar.
El encuentro formó parte de la agenda matutina del Pontífice en el sur del conurbano bonaerense. Lejos del protocolo estricto de los actos de Estado, el escenario elegido fue el patio central de la obra fundada por San Luis Orione, un espacio que alberga y acompaña diariamente a más de cuatrocientas personas con distintas discapacidades.
Papa León XIV y Abel Pintos, unidos por la música
Acompañado únicamente por acordes sutiles y con la calidez vocal que lo caracteriza, Abel Pintos entonó algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos su clásico “La llave”, cuya letra resonó con especial fuerza en el silencio atento del auditorio.
Al concluir la interpretación, Abel Pintos se acercó a saludar al papa León XIV, quien le dedicó unas palabras de gratitud antes de fundirse en un cálido apretón de manos y una bendición conjunta para todos los presentes.
Abel Pintos, el elegido para cantarle al papa León XIV
La presentación de Abel Pintos, elegido por su cercanía con causas solidarias y su arraigo popular, marcó uno de los momentos de mayor recogimiento y calidez humana de la visita del papa León XIV al país.
El video refleja la emoción y las repercusiones generadas en torno a la participación musical del cantante ante la llegada del Pontífice, con una de las canciones más significativas del cantante.
En pocas palabras
- Abel Pintos: el cantante brindó un emotivo concierto en el Cottolengo Don Orione.
- Papa León XIV: el Sumo Pontífice se mostró conmovido durante la presentación del artista.
- Visita a Buenos Aires: el encuentro formó parte de la agenda del Papa en el conurbano bonaerense.