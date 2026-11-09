Abel Pintos le cantó al papa León XIV y emocionó a todos en el Cottolengo Don Orione

Papa León XIV y Abel Pintos, unidos por la música

Acompañado únicamente por acordes sutiles y con la calidez vocal que lo caracteriza, Abel Pintos entonó algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos su clásico “La llave”, cuya letra resonó con especial fuerza en el silencio atento del auditorio.

"Abel Pintos":Porque cantó #LaLlave durante la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione https://t.co/TGMnYmI9uq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

Al concluir la interpretación, Abel Pintos se acercó a saludar al papa León XIV, quien le dedicó unas palabras de gratitud antes de fundirse en un cálido apretón de manos y una bendición conjunta para todos los presentes.

Abel Pintos, el elegido para cantarle al papa León XIV

La presentación de Abel Pintos, elegido por su cercanía con causas solidarias y su arraigo popular, marcó uno de los momentos de mayor recogimiento y calidez humana de la visita del papa León XIV al país.

El video refleja la emoción y las repercusiones generadas en torno a la participación musical del cantante ante la llegada del Pontífice, con una de las canciones más significativas del cantante.