El papa León XIV emocionó en el Cottolengo Don Orione: "Sus vidas no son un peso para la sociedad"

Emotiva visita del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Foto: Noticias Argentinas

El mensaje de León XIV a las personas con discapacidad

En su discurso, el Papa destacó el trabajo que realiza diariamente la comunidad del Cottolengo y definió al establecimiento como una comunidad fraterna de puertas abiertas, donde la caridad se expresa en cada gesto y en el acompañamiento cotidiano.

“Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y hasta podríamos decir, en el aire que se respira”, sostuvo el papa León XIV.

El Santo Padre también cuestionó a las sociedades que priorizan el éxito económico y la apariencia física por encima de los valores humanos.

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En ese sentido, remarcó que instituciones como el Cottolengo tienen mucho para enseñar sobre la dignidad, la integración y la amistad fraterna.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida”, afirmó.

Además, recordó que las personas que atraviesan impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como amigas de Jesús y especialmente amadas por él.

El pedido del Papa para la Argentina

En otro tramo de su mensaje, León XIV expresó su deseo de que el país pueda multiplicar las iniciativas solidarias y fortalecer el acompañamiento a las personas más vulnerables.

“Mi deseo para este país es que sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, manifestó.

También imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a estas iniciativas y alentó a construir una nueva generación comprometida con la caridad.

“La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”, agregó.

Cómo fue la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El Pontífice llegó al establecimiento a bordo del papamóvil y fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien le dio la bienvenida y le entregó un mate con la inscripción León XIV.

Durante el encuentro, los residentes y trabajadores le expresaron su emoción por la visita. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando una de las mujeres que vive en el hogar tomó la palabra para agradecerle su presencia.

“Santo padre, gracias por venir”, le dijo, en una escena que emocionó al Papa y a los presentes.

La institución alberga a más de 400 personas con discapacidad y cuenta con un equipo de trabajadores que garantiza la atención durante las 24 horas. El predio ocupa unas 50 hectáreas y dispone de hogares, espacios de rehabilitación, consultorios, aulas y talleres.

La visita tuvo un significado especial por la historia del lugar y su vínculo con el papa Francisco. Cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio mantenía una relación cercana con la institución y promovía que los seminaristas conocieran de cerca el trabajo con personas con discapacidad.

Con su paso por Claypole, el papa León XIV puso en el centro de su mensaje a quienes muchas veces quedan relegados de las prioridades sociales. Su llamado fue claro: construir una sociedad en la que ninguna persona sea considerada una carga y donde la dignidad humana esté por encima de cualquier otra consideración.