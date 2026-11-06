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En vivo: el papa León XIV ya vuela hacia Sudamérica y lo esperan en Uruguay, Argentina y Perú

El Papa León XIV sube al avión que lo lleva a Sudamérica.
El Papa León XIV sube al avión que lo lleva a Sudamérica. Foto: Vatican News.

El Papa León XIV inició su 6° viaje apostólico a América Latina, aterrizando en Montevideo para una intensa agenda oficial en Uruguay

Diario UNO | Redacción de UNO
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