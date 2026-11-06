En vivo: el papa León XIV ya vuela hacia Sudamérica y lo esperan en Uruguay, Argentina y Perú

El recorrido del Sumo Pontífice por Sudamérica

Una vez en Montevideo, la agenda papal incluye una ceremonia de bienvenida oficial programada para las 17:30 horas en la Plaza de la Independencia. El papa León XIV será recibido por el presidente Orsi frente a la Torre Ejecutiva. Posteriormente, se reunirá con autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y pronunciará su primer discurso.

La jornada continuará con una visita al presidente uruguayo en el Edificio José Artigas a las 18:15. Alrededor de las 18:45, el pontífice se trasladará a la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción para presidir la celebración de las Vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas. Se estima su regreso a la Nunciatura Apostólica cerca de las 20:00 horas.

Durante el sobrevuelo de Italia, el papa envió un telegrama al presidente italiano Sergio Mattarella, expresando deseos de paz y fraternidad para los pueblos de América Latina y confiando las naciones a la intercesión de la Virgen María y los santos. El mandatario respondió agradeciendo el mensaje y manifestando que el viaje "despertará grandes esperanzas y será una fuente de inspiración no solo para los pueblos amigos de ese continente, sino para el mundo entero". Mattarella destacó la impaciencia de los fieles por recibir consuelo ante desafíos globales y recordó la generosidad de la región que acogió a emigrantes italianos. Fuente: Vatican News.