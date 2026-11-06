La probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia en la definición del campeón anual

Pese al buen rendimiento de ambos, Alan Velasco también estaría en la consideración para acompañar a Miguel Merentiel por lo que podría ocupar un lugar en la nómina titular. Estos tres nombres son los que se encuentran en evaluación por el DT de Boca.

El resto del equipo, pese a las cuatro amarillas de Milton Delgado y Facundo Herrera (una más les haría perderse los octavos de final), sería el mismo. El elenco de gala que viene de ganarle a River se repetiría ante Defensa y Justicia el próximo sábado en la definición del campeón anual.

La otra buena noticia es que Tomás Aranda volverá a integrar el banco de suplentes de Boca luego de dos meses de inactividad tras la fractura de peroné. En una recuperación récord, el futbolista de 19 años volverá a pisar una cancha de manera sorpresiva ya que inicialmente se lo había descartado hasta el 2027 por los tiempos habituales que demanda la rehabilitación de una lesión de esa índole.

En consecuencia, la probable formación de Boca sería la siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.