Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
se define el campeón anual

La probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia en la definición del campeón anual

Boca quiere salir campeón anual y dar la vuelta en la Bombonera ante Defensa y Justicia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Arruabarrena piensa la probable formación de Boca ante Defensa y Justicia.

Arruabarrena piensa la probable formación de Boca ante Defensa y Justicia.

Boca se medirá este sábado ante Defensa y Justicia para definir al campeón de la Tabla Anual 2026. Desde las 17.30 en la Bombonera, el Xeneize intentará quedarse con los tres puntos ante el Halcón de Varela y, para dicho compromiso, el Vasco Arruabarrena planea el equipo que quiere dar la vuelta en casa.

La base sería el once que viene de ganarle el Superclásico a River.

La probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia en la definición del Campeón de la Liga

Del equipo que viene de ganarle a River en el Superclásico, Arruabarrena mantiene dudas en la zaga de ataque. El Vasco debe definir quiénes ocuparán los extremos, que ante el Millonario fueron Sebastián Villa y Leonel Flores.

Pese al buen rendimiento de ambos, Alan Velasco también estaría en la consideración para acompañar a Miguel Merentiel por lo que podría ocupar un lugar en la nómina titular. Estos tres nombres son los que se encuentran en evaluación por el DT de Boca.

El resto del equipo, pese a las cuatro amarillas de Milton Delgado y Facundo Herrera (una más les haría perderse los octavos de final), sería el mismo. El elenco de gala que viene de ganarle a River se repetiría ante Defensa y Justicia el próximo sábado en la definición del campeón anual.

La otra buena noticia es que Tomás Aranda volverá a integrar el banco de suplentes de Boca luego de dos meses de inactividad tras la fractura de peroné. En una recuperación récord, el futbolista de 19 años volverá a pisar una cancha de manera sorpresiva ya que inicialmente se lo había descartado hasta el 2027 por los tiempos habituales que demanda la rehabilitación de una lesión de esa índole.

En consecuencia, la probable formación de Boca sería la siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas