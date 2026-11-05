River recibió una pésima noticia antes de afrontar los playoffs: cuántas fechas le dieron a Montiel

Tras cumplir un partido en la última jornada de fase de grupos ante Aldosivi, el elenco de Núñez apelará la decisión del Tribunal de Disciplina tras el informe del árbitro Nicolás Ramírez, y desde el club mantienen la esperanza de poder reducir la pena a, por lo menos, dos partidos.

Nicolás Ramírez recibió numerosas críticas tras la expulsión de Montiel

Nicolás Ramírez recibió numerosas críticas de la dirigencia que encabeza el presidente Stefano Di Carlo por la expulsión de Montiel.

Es que la tarjeta roja del defensor campeón del mundo en Qatar 2022 se dio por la diferencia de criterio de Ramírez, ya que el jugador de Boca Lautaro Blanco había dado una patada a destiempo muy similar a la del jugador de River algunos minutos antes, pero solamente fue amonestado.

Nicolás Ramírez enfrenta a Gonzalo Montiel.

La resolución del expediente 100.196 se pudo conocer en el boletín 6970, en base a la sesión del Tribunal llevada a cabo este jueves. "Se suspende por tres partidos al jugador Gonzalo Ariel Montiel", se puede leer.

En los motivos del fallo, citan el inciso e del artículo 13 del Código Disciplinario, que manifiesta que se aplicará una pena de "al menos un partido de suspensión por juego brusco y al menos dos partidos por juego brusco grave".

River ya tiene un antecedente de estas características cuando en octubre de 2025 apeló la sanción de dos fechas de suspensión a Maximiliano Salas tras una expulsión ante Deportivo Riestra por insultos al árbitro. El club de Núñez logró que la pena finalmente sea de un solo partido.