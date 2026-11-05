En un contexto de prudencia en el gasto público y optimización de recursos, la Municipalidad de San Carlos tomó la decisión de unificar dos de las celebraciones más representativas del departamento: la Fiesta de la Vendimia y la Fiesta Provincial de la Tradición. Será entre este viernes y el domingo en el emblemático teatro Neyú Mapú.
San Carlos abre el calendario vendimial 2027 y unifica su fiesta con la de la Tradición
El intendente Alejandro Morillas dio detalles de la doble celebración sancarlina. El sábado 7 de noviembre elegirán a la reina departamental
El intendente sancarlino, Alejandro Morillas, brindó este jueves detalles de la propuesta durante su visita a Radio Nihuil, donde repasó el impacto de esta decisión organizativa, la grilla artística de nivel nacional e incluso recordó una faceta poco conocida de su juventud ligada al rock mendocino.
Eficiencia presupuestaria y arraigo cultural
Morillas explicó que la unificación respondió a una estrategia para resguardar las finanzas municipales sin perjudicar la propuesta artística e institucional.
Respecto al momento del año elegido para dar inicio al calendario de festejos, señaló que si bien no es época de cosecha, "es tiempo de floración y el racimo ya está en crecimiento", lo que permite dar un puntapié inicial festivo a la temporada vitivinícola que culminará en marzo.
Asimismo, resaltó la entusiasta participación ciudadana en la elección departamental: tras más de dos décadas, 8 candidatas se disputarán la corona sancarlina. "Hace más de 20 años que no teníamos tantas aspirantes, lo que demuestra las ganas de las jóvenes de representar a nuestro pueblo", agregó.
De Karina al Chaqueño Palavecino
La grilla de espectáculos en el Neyú Mapú combinará gastronomía local, patios de vino, ranchos tradicionales y dos escenarios simultáneos con más de 250 artistas en escena:
- Viernes 6: jornada con entrada gratuita, dedicada al talento local, la Pre-Tradición y bandas regionales.
- Sábado 7: noche central con el homenaje a los casi 100 años de trayectoria de Los Trovadores de Cuyo (con apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia). Acto central: "Legado de Luz y Vendimia" desde las 22 con más de 250 artistas del Valle de Uco. Elección y coronación: Elección de la nueva reina departamental entre ocho candidatas (sucediendo a Virginia Gómez). Cierre bailable a cargo de Karina La Princesita.
- Domingo 8: la jornada iniciará por la mañana con el tradicional desfile cívico-militar sobre las calles céntricas. Por la tarde continuarán los espectáculos en vivo que culminarán con el show de Chaqueño Palavecino.
(Las entradas para las jornadas de sábado y domingo pueden adquirirse en la boletería del anfiteatro o a través de EntradaWeb).
El pasado "rockero" del intendente
Morillas repasó entre risas su juventud en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza, donde entabló amistad cercana con Marciano Cantero y los integrantes fundacionales de Los Enanitos Verdes.
El hoy jefe municipal y pediatra rememoró que fue segunda guitarra de la agrupación en sus primeros ensayos en la calle Gutenberg y participó de sus primeras actuaciones en vivo en el club Talleres antes de dedicarse de lleno a la medicina. "Guardo recuerdos hermosos de esa época con Marciano, Felipe Staiti y Dani Piccolo", expresó.
Tras el fin de semana de festejos, el calendario cultural de San Carlos continuará el próximo 15 de noviembre con la tradicional Cabalgata de los Claveles, que reunirá a agrupaciones gauchas locales y delegaciones invitadas de huasos chilenos.
En pocas palabras
- San Carlos: unifica la Fiesta de la Vendimia y la Fiesta Provincial de la Tradición por optimización de recursos.
- Eventos: la celebración se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 en el teatro Neyú Mapú.
- Grilla artística: incluye talentos locales, Fiesta de la Vendimia, y shows de Alejandro Morillas y Karina La Princesita.