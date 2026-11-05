San Carlos abre el calendario vendimial 2027 y unifica su fiesta con la de la Tradición

En las épocas que vivimos, los municipios tenemos que ser muy inteligentes en el gasto. Llevamos adelante fiestas muy costosas y se nos hacía muy pesado separar ambos eventos. Por eso decidimos asociar Vendimia y Tradición, dos nombres con enorme fuerza en San Carlos En las épocas que vivimos, los municipios tenemos que ser muy inteligentes en el gasto. Llevamos adelante fiestas muy costosas y se nos hacía muy pesado separar ambos eventos. Por eso decidimos asociar Vendimia y Tradición, dos nombres con enorme fuerza en San Carlos

Respecto al momento del año elegido para dar inicio al calendario de festejos, señaló que si bien no es época de cosecha, "es tiempo de floración y el racimo ya está en crecimiento", lo que permite dar un puntapié inicial festivo a la temporada vitivinícola que culminará en marzo.

Asimismo, resaltó la entusiasta participación ciudadana en la elección departamental: tras más de dos décadas, 8 candidatas se disputarán la corona sancarlina. "Hace más de 20 años que no teníamos tantas aspirantes, lo que demuestra las ganas de las jóvenes de representar a nuestro pueblo", agregó.

De Karina al Chaqueño Palavecino

La grilla de espectáculos en el Neyú Mapú combinará gastronomía local, patios de vino, ranchos tradicionales y dos escenarios simultáneos con más de 250 artistas en escena:

Viernes 6: jornada con entrada gratuita , dedicada al talento local, la Pre-Tradición y bandas regionales.

jornada con , dedicada al talento local, la Pre-Tradición y bandas regionales. Sábado 7: noche central con el homenaje a los casi 100 años de trayectoria de Los Trovadores de Cuyo (con apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia). Acto central: "Legado de Luz y Vendimia" desde las 22 con más de 250 artistas del Valle de Uco. Elección y coronación: Elección de la nueva reina departamental entre ocho candidatas (sucediendo a Virginia Gómez). Cierre bailable a cargo de Karina La Princesita .

noche central con el homenaje a los casi 100 años de trayectoria de (con apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia). "Legado de Luz y Vendimia" desde las 22 con más de 250 artistas del Valle de Uco. Elección de la nueva reina departamental entre ocho candidatas (sucediendo a Virginia Gómez). Cierre bailable a cargo de . Domingo 8: la jornada iniciará por la mañana con el tradicional desfile cívico-militar sobre las calles céntricas. Por la tarde continuarán los espectáculos en vivo que culminarán con el show de Chaqueño Palavecino.

(Las entradas para las jornadas de sábado y domingo pueden adquirirse en la boletería del anfiteatro o a través de EntradaWeb).

El pasado "rockero" del intendente

Morillas repasó entre risas su juventud en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza, donde entabló amistad cercana con Marciano Cantero y los integrantes fundacionales de Los Enanitos Verdes.

El hoy jefe municipal y pediatra rememoró que fue segunda guitarra de la agrupación en sus primeros ensayos en la calle Gutenberg y participó de sus primeras actuaciones en vivo en el club Talleres antes de dedicarse de lleno a la medicina. "Guardo recuerdos hermosos de esa época con Marciano, Felipe Staiti y Dani Piccolo", expresó.

Tras el fin de semana de festejos, el calendario cultural de San Carlos continuará el próximo 15 de noviembre con la tradicional Cabalgata de los Claveles, que reunirá a agrupaciones gauchas locales y delegaciones invitadas de huasos chilenos.