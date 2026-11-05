Envenenaron a 19 perros y una veterinaria contó los detalles: "fue una masacre"

El barrio Villa del Parque, en El Cadillal, Tucumán, amaneció sumida en el horror tras registrarse la trágica muerte de al menos 19 perros, entre mascotas familiares y animales comunitarios. Una verdadera matanza masiva de perros en un caso de maltrato animal sin precedentes.
La alarma social comenzó el sábado 31 de octubre, momento en que los residentes del sector se encontraron en las calles con escenas impactantes de animales agonizando de forma repentina e inexplicable, lo que encendió de inmediato las alertas sobre un posible ataque sistemático.
El terror se desató sin aviso. Pérdida de coordinación, temblores incontrolables, salivación excesiva, vómitos, pupilas dilatadas y convulsiones precedieron a una agonía extrema que, en los casos más graves, culminó en parálisis respiratoria. Un verdadero horror.
Victoria Biscardi, médica veterinaria y residente de la zona, explicó que el cuadro clínico es compatible con una intoxicación aguda por sustancias organofosforadas, compuestos químicos sumamente tóxicos presentes en pesticidas y plaguicidas que también representan un riesgo latente para las personas.
Con la voz quebrada, la profesional recordó a las víctimas como animales cariñosos que formaban parte del día a día de la comunidad y advirtió sobre la crueldad de este tipo de muertes.
Ante la tragedia, los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. Se organizaron rápidamente para recopilar pruebas, revisar cámaras de seguridad particulares y rastrear a otros animales que continúan desaparecidos.
En las imágenes analizadas, la comunidad detectó el paso sospechoso de una camioneta que habría circulado reiteradas veces por el sector arrojando elementos que los perros, al olfatear e ingerir, comenzaban a manifestar los síntomas de inmediato.
Con estos elementos probatorios, las familias presentaron formalmente una denuncia por presunto maltrato animal amparándose en la Ley 14.346. La presentación ya se encuentra en manos de la Fiscalía y, aunque los residentes aseguran tener sospechas concretas sobre una persona de la zona, prefieren que sea la investigación judicial la que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades penales correspondientes.
Mientras tanto, en Villa del Parque el duelo es comunitario y la exigencia de justicia se convirtió en un grito unánime para que este aberrante episodio no quede impune.
En pocas palabras
- Envenenamiento masivo: al menos 19 perros murieron en Tucumán por intoxicación, calificado por una veterinaria como una masacre.
- Síntomas y causa: los animales presentaron cuadro compatible con intoxicación por organofosforados, sugiriendo uso de pesticidas.
- Investigación en curso: vecinos presentaron denuncia por maltrato animal y se analizan cámaras de seguridad para identificar al responsable.
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- La Municipalidad decidió constituirse como querellantes. Hasta el momento, se confirmó el envenenamiento de 12 animales.
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- El jefe comunal de Tala Huasi, Ariel Fernando Bermúdez, será juzgado por la supuesta matanza de perros en esa localidad cordobesa.