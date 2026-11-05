Envenenaron a 19 perros y una veterinaria contó los detalles: "fue una masacre"

Victoria Biscardi, médica veterinaria y residente de la zona, explicó que el cuadro clínico es compatible con una intoxicación aguda por sustancias organofosforadas, compuestos químicos sumamente tóxicos presentes en pesticidas y plaguicidas que también representan un riesgo latente para las personas.

Con la voz quebrada, la profesional recordó a las víctimas como animales cariñosos que formaban parte del día a día de la comunidad y advirtió sobre la crueldad de este tipo de muertes.

Ante la tragedia, los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. Se organizaron rápidamente para recopilar pruebas, revisar cámaras de seguridad particulares y rastrear a otros animales que continúan desaparecidos.

En las imágenes analizadas, la comunidad detectó el paso sospechoso de una camioneta que habría circulado reiteradas veces por el sector arrojando elementos que los perros, al olfatear e ingerir, comenzaban a manifestar los síntomas de inmediato.

Con estos elementos probatorios, las familias presentaron formalmente una denuncia por presunto maltrato animal amparándose en la Ley 14.346. La presentación ya se encuentra en manos de la Fiscalía y, aunque los residentes aseguran tener sospechas concretas sobre una persona de la zona, prefieren que sea la investigación judicial la que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades penales correspondientes.

Mientras tanto, en Villa del Parque el duelo es comunitario y la exigencia de justicia se convirtió en un grito unánime para que este aberrante episodio no quede impune.