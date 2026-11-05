La vieja mampara de la ducha pasó de moda: la tendencia ideal para baños pequeños y con muchos accesorios

Las cortinas de baño regresaron como una solución decorativa que combina funcionalidad y estética. A diferencia de las mamparas de vidrio, no necesitan estructuras fijas ni sistemas de apertura, por lo que permiten liberar espacio alrededor de la bañera o el área de ducha.

La clásica mampara tiene los días contados.

Una de sus principales ventajas es que pueden correrse completamente cuando no se utilizan. Esto ayuda a despejar visualmente el ambiente y facilita el acceso a otros elementos del baño, como estantes, muebles organizadores y toalleros.

Para conseguir una decoración moderna, los modelos de colores neutros son una excelente elección. El blanco, el beige, el gris claro y los tonos arena aportan luminosidad y combinan fácilmente con diferentes revestimientos. También existen diseños con texturas sutiles y patrones geométricos que permiten sumar personalidad sin saturar el espacio.

Llegó el fin de la clásica mampara de baño.

Otra alternativa consiste en elegir cortinas de materiales impermeables, resistentes al moho y de secado rápido. Los tejidos de poliéster con tratamiento hidrorrepelente son una opción práctica porque pueden mantenerse limpios con cuidados sencillos.

La instalación tampoco requiere grandes modificaciones. Generalmente, alcanza con colocar una barra resistente entre las paredes y elegir una cortina del tamaño adecuado para cubrir el área de ducha.

Para completar la renovación, se pueden incorporar organizadores verticales, estantes flotantes y accesorios de almacenamiento en tonos similares. De esta manera, gracias a la mencionada tendencia, el baño conserva una estética ordenada y aprovecha mejor sus superficies disponibles.