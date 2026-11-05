La decoración de los baños modernos apuesta cada vez más por soluciones que combinan funcionalidad, amplitud visual y estética minimalista. En este contexto, las mamparas tradicionales comienzan a ceder protagonismo frente a una alternativa que busca aprovechar mejor cada centímetro. Se trata de una tendencia que es furor en el viejo continente y que a continuación te contaremos de cuál se trata.
La vieja mampara de la ducha pasó de moda: la tendencia ideal para baños pequeños y con muchos accesorios
Quienes cuenten con una mampara en el baño, podrán quitarla y reemplazarla con una tendencia que desembarca desde el viejo continente
Fin del reinado de la mampara: la tendencia europea que es ideal para el baño
Una de las tendencias que gana protagonismo es reemplazar las mamparas rígidas por cortinas de ducha modernas, una alternativa que permite liberar espacio visual, renovar el ambiente y aprovechar mejor cada rincón. Esta opción resulta especialmente conveniente para los baños pequeños o aquellos que tienen numerosos accesorios, muebles y elementos de almacenamiento.
Lejos de los diseños antiguos y recargados, las nuevas cortinas incorporan materiales resistentes a la humedad, estampados discretos y tonalidades que acompañan los estilos contemporáneos.
Las cortinas de baño regresaron como una solución decorativa que combina funcionalidad y estética. A diferencia de las mamparas de vidrio, no necesitan estructuras fijas ni sistemas de apertura, por lo que permiten liberar espacio alrededor de la bañera o el área de ducha.
Una de sus principales ventajas es que pueden correrse completamente cuando no se utilizan. Esto ayuda a despejar visualmente el ambiente y facilita el acceso a otros elementos del baño, como estantes, muebles organizadores y toalleros.
Para conseguir una decoración moderna, los modelos de colores neutros son una excelente elección. El blanco, el beige, el gris claro y los tonos arena aportan luminosidad y combinan fácilmente con diferentes revestimientos. También existen diseños con texturas sutiles y patrones geométricos que permiten sumar personalidad sin saturar el espacio.
Otra alternativa consiste en elegir cortinas de materiales impermeables, resistentes al moho y de secado rápido. Los tejidos de poliéster con tratamiento hidrorrepelente son una opción práctica porque pueden mantenerse limpios con cuidados sencillos.
La instalación tampoco requiere grandes modificaciones. Generalmente, alcanza con colocar una barra resistente entre las paredes y elegir una cortina del tamaño adecuado para cubrir el área de ducha.
Para completar la renovación, se pueden incorporar organizadores verticales, estantes flotantes y accesorios de almacenamiento en tonos similares. De esta manera, gracias a la mencionada tendencia, el baño conserva una estética ordenada y aprovecha mejor sus superficies disponibles.