Por qué hay que regalar una flor de cala en noviembre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, las calas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Por qué se regala calas en noviembre y qué beneficios trae

La cala es una flor elegante con gran significado y única para la decoración del hogar.

Primero, porque la flor de cala tiene una forma de copa y silueta estilizada tiene un profundo significado espiritual, energético y simbólico además de su elegancia. Por eso pueden convertirse en un regalo perfecto porque su simbolismo que nunca pasa desapercibido.