Por qué hay que regalar una flor de cala en noviembre y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de calas, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, las calas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Por qué se regala calas en noviembre y qué beneficios trae
Primero, porque la flor de cala tiene una forma de copa y silueta estilizada tiene un profundo significado espiritual, energético y simbólico además de su elegancia. Por eso pueden convertirse en un regalo perfecto porque su simbolismo que nunca pasa desapercibido.
- Regalar esta flor lleva significados de magnificencia, belleza y pureza.
- Representan el sentimiento de amor, gratitud, felicitación o consuelo.
- Su energía fomenta la suavidad en el trato con los demás y la armonía en las relaciones.
- Son capaces de limpiar las energías estancadas de la casa, atrayendo vitalidad renovada.
- La cala está asociada con el compromiso, la resurrección y el renacimiento.
- Flor de cala blanca: simboliza inocencia, fidelidad, santidad.
- Naranja: indica coraje, audacia, determinación.
- Cala morada: habla de sabiduría, lealtad y admiración.
- Flor de cala rosa: es el regalo perfecto para una pareja especial.
- También se asocia a las calas con las fiestas y el disfrute, por la semejanza de su forma con una copa para beber.
Desde tiempos antiguos, las flores han sido símbolo de cariño, pero sobre todo en noviembre se convierten en el regalo ideal porque transmiten emociones sin necesidad de palabras.
Su obsequio hacia alguien hará que esta flor atraiga armonía y serenidad, honestidad, afectos nobles, un nuevo renacer y el cierre de etapas sin rencores.