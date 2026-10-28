Por qué hay que regalar una flor de hortensia y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de las hortensias, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, la hortensia tiene un significado más profundo cuando la regalas o te la regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar una flor de hortensia en octubre y qué beneficios trae
Hay miles de razones por las que regalar una hortensia a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos, entre ellas porque se une con las energías únicas del mes de octubre.
Primero, porque aunque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar, son flores ideales para embellecer jardines y balcones gracias a su variedad de colores vibrantes y forma particular. Además, tienen un significado realmente revelador:
- En primavera, una flor de este tipo habla de nuevos comienzos.
- Las hortensias suelen relacionarse con la gratitud y la sensibilidad.
- Simbolizan la abundancia y la conexión emocional.
- Las hortensias azules representan la confianza y la paz.
- Las flores blancas simbolizan pureza y elegancia.
- Las de color rosa y rojo expresan amor y pasión.
- Las flores moradas hablan de sofisticación.
- Las verdes evocan alegría y esperanza.
Para el feng shui, las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones, regalar una flor de hortensia significa expresar amor que ha crecido con el tiempo de forma serena y estable y en algunas culturas, como la japonesa, es un gesto de disculpa o agradecimiento.
En pocas palabras
- Hortensias: regalar esta flor en octubre tiene un significado positivo y simbolismo especial.
- Feng Shui: la disciplina la asocia con energías de prosperidad, gratitud y conexión emocional en octubre.
- Colores y Símbolos: cada color de hortensia representa distintos sentimientos, desde paz hasta amor y abundancia.