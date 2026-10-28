Por qué hay que regalar una flor de hortensia y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, la hortensia tiene un significado más profundo cuando la regalas o te la regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar una flor de hortensia en octubre y qué beneficios trae

Según el feng shui, lo que las hace únicas a estas flores es que son el detalle ideal para expresar cariño, admiración o reconciliación.

Hay miles de razones por las que regalar una hortensia a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos, entre ellas porque se une con las energías únicas del mes de octubre.