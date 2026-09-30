Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios que deben aprovecharse a inicios de octubre. Para atraer la abundancia, solo depende del uso y la ubicación que le des.
Lámpara de sal: cómo usarla en octubre para que traiga abundancia y prosperidad al hogar
Cada mes del año tiene un poder especial y la lámpara de sal permite absorber todo lo que tenga que ver con la abundancia y las energías positivas
Seguramente has visto ese tipo de lámparas específicamente, la de sal, de color rosado o tonos claros, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia y la prosperidad. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cómo usarla este mes para que haga efecto.
Cómo usar la lámpara de sal en octubre para que traiga abundancia hogar
Según el feng shui, este mes tiene energías que pueden aprovecharse con el uso de la lámpara de sal. Por ejemplo, sus energías ayudan a atraer el éxito con sabiduría, amor e inspiración. Hay una buena combinación de amor y romance apoyando las buenas relaciones, la fertilidad y la comunicación.
Es un mes en el que puede salir a la luz la competitividad y pueden producirse peleas con palabras hirientes, acentuando las discusiones, obstáculos, mal carácter, estancamiento en los estudios, romance inadecuado, etc.
Por eso, para mejorar las energías de octubre y alejar las malas, la lámpara de sal es la solución. Sin embargo, su potencial energético debe aprovecharse usándola de forma correcta y en los lugares donde la abundancia de lo bueno lo requiera.
Para ser un imán de la atracción de riqueza y prosperidad, según el feng shui, debes colocar la lámpara en la zona donde fluya el dinero. Por ejemplo, en una mesa de luz, en donde guardas tu billetera o donde pasas la mayor parte de tu tiempo.
Si lo que buscas es alejar las malas vibras de este mes, lo que debes hacer es poner la lámpara de sal en un recibidor cerca de la puerta de la entrada para "filtrar" las energías externas, transformando el estrés cotidiano en vibraciones cálidas, calmantes y positivas.
En pocas palabras
- Lámpara de sal: potencia la abundancia y prosperidad del hogar utilizándola en octubre.
- Feng Shui: el mes de octubre favorece la atracción de éxito, amor e inspiración con este objeto.
- Ubicación estratégica: colócala donde fluye el dinero o en la entrada para filtrar malas vibras.