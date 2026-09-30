Lámpara de sal: cómo usarla en octubre para que traiga abundancia y prosperidad al hogar

Es un mes en el que puede salir a la luz la competitividad y pueden producirse peleas con palabras hirientes, acentuando las discusiones, obstáculos, mal carácter, estancamiento en los estudios, romance inadecuado, etc.

Por eso, para mejorar las energías de octubre y alejar las malas, la lámpara de sal es la solución. Sin embargo, su potencial energético debe aprovecharse usándola de forma correcta y en los lugares donde la abundancia de lo bueno lo requiera.

Tener una lámpara de sal en casa significa buscar un ambiente de calma y armonía.

Para ser un imán de la atracción de riqueza y prosperidad, según el feng shui, debes colocar la lámpara en la zona donde fluya el dinero. Por ejemplo, en una mesa de luz, en donde guardas tu billetera o donde pasas la mayor parte de tu tiempo.

Si lo que buscas es alejar las malas vibras de este mes, lo que debes hacer es poner la lámpara de sal en un recibidor cerca de la puerta de la entrada para "filtrar" las energías externas, transformando el estrés cotidiano en vibraciones cálidas, calmantes y positivas.